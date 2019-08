Zannola | su spiagge è bandiera grigia | litorale Ostia è invaso

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Ae’ emergenza rifiuti. Ilromano e’da sacchetti di immondizia abbandonati perfino sulla spiaggia, la ditta che opera per conto di Ama e’ bloccata per un contenzioso. Dal Campidoglio e dal Municipio nessun intervento e sullee’. Questo e’ il panorama che si presenta ai residenti e ai turisti nel X Municipio, mentre la sindaca Raggi, invece di sollecitare Ama ad intervenire o approntare soluzioni alternative,si limita ad emettere un’ordinanza per punire gli ‘zozzoni’, i cosiddetti pendolari delle immondizie che dai comuni confinanti migrano con i loro sacchetti per conferire le immondizie nelle le zone periferiche di Roma Capitale. Naturalmente tra queste c’e’ anche. Tra discariche chiuse, differenziata che non parte e un’azienda municipalizzata al ...

