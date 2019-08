Una vita | anticipazioni 12 – 16 agosto | Diego trova il cadavere decomposto del padre

Mondiali Basket 2019 – Team Usa - c’è chi dice… sì! Kemba Walker : “è l’occasione di Una vita” : Dopo tanti rifiuti, il Team USA incassa un importante ‘sì’! Kemba Walker si dimostra davvero carico in vista dei Mondiali di Basket 2019 I Mondiali sono l’occasione di una vita per un giocatore di Basket. Ma forse alcune stelle del Team USA non la pensano allo stesso modo. Nonostante si svolgano ogni quattro anni, quindi le possibilità di giocarli, prima ancora che di vincerli, siano 4 o forse 5 a carriera, alcuni giocatori della squadra ...

La casa di carta - Rio ha Una Tokio nella vita reale : con Sandra è amore : La casa di carta, Rio (Miguel Herran) ha trovato la sua Tokio nella vita reale: al suo fianco c’è Sandra. Chi è e cosa fa Rio della casa di carta, al secolo Miguel Herran, ha trovato la sua Tokio nella vita reale. A dare la notizia è stato il magazine Chi attraverso il suo profilo […] L'articolo La casa di carta, Rio ha una Tokio nella vita reale: con Sandra è amore proviene da Gossip e Tv.

Gemelle siamesi - il chirurgo che le ha in cura : “Una tiene in vita l’altra - è giusto non operarle” : La decisione del padre delle Gemelle siamesi ‘inseparabili‘, Marieme e Ndeye, di non sottoporle a Londra ad una complessa operazione per dividerle perché una delle due potrebbe morire, “è stata molto sofferta. Ma sono padre anch’io, e la condivido. E’ impossibile decidere chi salvare, se ci fossero state più chance avremmo cercato di influenzare in modo costruttivo la scelta del genitore. Ma non ci sono”. A ...

Cameron Diaz racconta la sua nuova vita e fa Una grande rivelazione : Che fine ha fatto Cameron Diaz, l’attrice si racconta È da un bel po’ di tempo che non sentiamo parlare di Cameron Diaz. L’ex attrice nel 2014, infatti, decise di dare una svolta alla sua vita abbandonando per sempre le scene. Un addio ai riflettori, alle telecamere e ai copioni quello di Cameron che ha […] L'articolo Cameron Diaz racconta la sua nuova vita e fa una grande rivelazione proviene da Gossip e Tv.

Una Vita/ Anticipazioni 6 agosto : ed ecco arrivata Lucia! : Una Vita, Anticipazioni puntata 6 agosto 2019: mentre Samue continuerà a fare il doppio gioco con Diego, Arturo vivrà un vero e proprio dramma.

Una vita - anticipazioni puntata di mercoledì 7 agosto 2019 : anticipazioni puntata 781 di Una VITA di mercoledì 7 agosto 2019: Arturo tenta di togliersi la VITA, ma Felipe ha tolto le pallottole dalla pistola; convocato dal colonnello a casa sua, l’avvocato lo convince a rinunciare al suo folle proposito. Intanto Silvia torna ad Acacias con una lettera di Elvira per Arturo. Samuel fa finta di non sapere niente di suo padre Jaime e promette a Diego di rivolgersi a Felipe affinché ...

Uomini e Donne - Nicole Mazzocato cambia vita : “Fabio? Una delusione” : Nicole Mazzocato di Uomini e Donne fa una rivelazione su Fabio Colloricchio Nicole Mazzocato è stata recentemente intervistata dal settimanale Di Più Tv per parlare dei suoi nuovi progetti lavorativi. Tra una dichiarazione e l’altra, come prevedibile, non poteva mancare una rivelazione su Fabio Colloricchio. La loro relazione, nata tra gli studi di Uomini e Donne, è terminata da qualche tempo, ma l’ex tronista ha abbondantemente ...

Una vita trame 12 - 17 agosto : Diego trova il cadavere del padre : Grazie alle anticipazioni di Una Vita scopriamo che Diego troverà il corpo senza Vita del padre. Non solo, l'unica persona che potrebbe essere incriminata per l'omicidio paterno è Samuel. Le Guardie arresteranno quindi il minore degli Alday. Esteban giurerà al Colonnello Valverde che non gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote con Silvia. La donna però verrà sequestrata. Lucia, la cugina di Celia, tornerà a Salamanca per mettere fine a ogni ...

Una vita spoiler prossima settimana : Ursula scappa con Moises - Diego chiede scusa a Samuel : La soap spagnola Una Vita a differenza delle altre telenovele trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset farà compagnia al pubblico anche durante la settimana di ferragosto. Le anticipazioni dicono che la malvagia Ursula Dicenta approfitterà dell’assenza del suo figliastro Samuel Alday, che si troverà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso il padre Jaime. In particolare l’ex istruttrice si darà alla fuga con il nipote Moises, ...

Una vita Anticipazioni 7 agosto 2019 : Arturo pronto a spararsi ma una lettera gli salva la vita : Arturo sta per spararsi mettendo fine alla sua vita ma Silvia gli porta una lettera di Elvira, che gli concede il suo perdono.

Una vita - il rapporto tra Arturo e Silvia nella realtà : parla Elia Galera : Una Vita, Arturo e Silvia nella realtà: l’attrice Elia Galera parla del suo rapporto con Manu Regueiro Se vi state chiedendo se Arturo e Silvia di Una Vita stanno insieme nella realtà, la risposta potrebbe essere negativa. I telespettatori, che seguono con passione la soap, immaginano sempre che le coppie possano essere reali anche nella […] L'articolo Una Vita, il rapporto tra Arturo e Silvia nella realtà: parla Elia Galera proviene ...

Una vita - spoiler del 7 agosto : continua il doppio gioco di Samuel - Pena corteggia Flora : Una nuova e avvincente puntata della soap Una vita attende i fan della tele novela iberica nella giornata di mercoledì 7 agosto, a partire dalle 13,40 su canale 5 e dove, stando alle anticipazioni, vedremo che il colonnello Valverde, dopo aver tentato il suicidio, riceverà una missiva dalla figlia Elvira. Inigo e Leonor intanto, non cederanno al ricatto di Pena, il quale si dichiarerà innamorato di Flora al solo scopo di ottenere il suo ...

Anticipazioni Una vita fino al 17 agosto : Samuel viene arrestato per l'omicidio di Jaime : La programmazione di Una Vita non subirà alcuna interruzione durante la settimana di Ferragosto. A differenza di quanto accadrà per Beautiful, Il Segreto e Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, le vicende di Acacias 38 andranno in onda regolarmente dal 12 al 17 agosto, sia nell'orario pomeridiano su Canale 5 che in quello serale su Rete 4. I telespettatori potranno così assistere ad una lunga serie di novità, che riguarderanno il triangolo ...

La vita in diretta : Alberto Matano racconta Una sua difficoltà : La vita in diretta, Alberto Matano confessa: “Non riuscivo a parlare e a muovermi” Alberto Matano condurrà La vita in diretta dal 9 settembre insieme a Lorella Cuccarini e in un’intervista a Vero Tv si è raccontato a 360 gradi, ripercorrendo la sua carriera e parlando del prossimo impegno quotidiano su Rai1. E parlando degli altri programmi che ha condotto oltre al Tg1, dove è stato mezzobusto e volto popolare per anni, ha ...