UeD | Ivan e Sonia tornano a stupire insieme | la coppia prende il “volo”

Gossip UeD : Andrea Zelletta lancia una frecciata a Ivan e Sonia? : Ivan e Sonia di Uomini e Donne nella bufera: parla Andrea Zelletta In questi giorni sono circolate diverse voci di corridoio su una crisi tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Voci partite proprio da una dichiarazione sibillina fatta da quest’ultima su instagram. Tuttavia poi è intervenuto Ivan per fare chiarezza, smentendo il tutto. Questo loro atteggiamento però ha fatto storcere il naso a molti fan, i quali hanno insinuato che potrebbero ...

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino divisi : cosa è successo dopo UeD : Uomini e Donne: Sonia Pattarino parla della relazione con Ivan Gonzalez Nessuna crisi tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. La coppia al momento si è divisa, Sonia si trova in Sardegna, mentre Ivan è in Spagna per motivi di lavoro. Una separazione momentanea per i due protagonisti di Uomini e Donne che, come ammesso dall’ex corteggiatrice su Instagram vivono una relazione alla giornata proprio a causa dei mille impegni del tronista. Sonia ...