PlayStation Store | nuovi titoli si aggiungono ai saldi estivi

PlayStation Store - al via i "Mega Sconti" e nuova offerta della settimana : A partire da oggi sullo Store di PlayStation sono iniziati i Mega Sconti. Una serie di titoli sono in promozione fino al 65%, tra cui Call of Duty Black Ops III, Middle-earth: Shadow of War, Tales of Berseria e molti altri.La promozione sarà valida fino al 10 di luglio. Oltre a questo, il blog di PlayStation ha annunciato la nuova offerta della settimana che ha come protagonista Bioshock the Collection ora in promozione a 8,99 euro anziché ...