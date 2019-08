Lazio | netto successo contro l’Al Shabab ma infortunio per Milinkovic-Savic

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Altra vittoria in amichevole per la, che ha battuto 5-1 l’Al, la squadra si prepara in vista della prossima stagione. Per i biancocelesti reti nel primo tempo di Caicedo, Jony e Correa. Nella ripresa chiudono i conti anche Immobile e Adekanye. Di Seba al 30′ del primo tempo il gol del momentaneo 2-1.per Sergej, uscito al 23′ del secondo tempo per un problema muscolare. “Quella di oggi non è sembrata un’amichevole, ma ci serviva per allenarci e riscaldarci – il bilancio di Ciro Immobile ai microfoni diStyle Channel – Nessuno si è fatto male per fortuna, anche per quanto riguarda le condizioni di Sergejnon sembra sia nulla di grave. I nuovi arrivati si sono aggregati molto velocemente, anche Denis Vavro che fa fatica con la lingua si fa capire ed è riuscito a cimentarsi al meglio nella ...

