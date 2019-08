La dieta proteggi-cuore è a base di verdure e con poca carne | riduce il rischio morte

dieta FODMAP - proteggi l’intestino e ti sgonfi : La Dieta FODMAP è un regime alimentare che aiuta a proteggere la salute dell’intestino e a sgonfiare la pancia. Protocollo della durata di 2/4 settimane, si contraddistingue per l’eliminazione temporanea degli zuccheri che accentuano la fermentazione degli alimenti nell’intestino, degli oligosaccaridi (fruttani e galattoligosaccaridi), dei disaccaridi (p.e. il lattosio), dei monosaccaridi e dei polioli (sorbitolo, mannitolo, ...

dieta ipoglicemica : dimagrisci e ti proteggi da cancro e diabete : La Dieta ipoglicemica è un regime alimentare utile non solo per perdere peso, ma anche per prevenire il cancro – il glucosio è una fonte di sostentamento per il metabolismo delle cellule tumorali – e il diabete. Da definire con un nutrizionista esperto e in grado di stilare un piano personalizzato, questa tipologia di Dieta non prevede il conteggio calorico e si basa sull’assunzione di cibi caratterizzati da un basso indice ...

dieta con carni bianche : perdi peso e ti proteggi da diabete e malattie del cuore : Introdurre le carni bianche nella Dieta può rivelarsi un’ottima idea per dimagrire, ma anche per prevenire il diabete e le patologie cardiache. Entrando nello specifico dei loro benefici, si può ricordare per esempio che la carne di pollo è contraddistinta dalla presenza di proteine nobili, principi nutritivi che costituiscono circa il 30% del suo apporto calorico a crudo e che possono aumentare con la cottura, arrivando fino al 60%. In ...

dieta delle piante : dimagrisci in 3 settimane e ti proteggi dal cancro : La Dieta delle piante è uno schema alimentare caratterizzato dalla prevalenza di cibi di origine vegetale. Approvata dagli esperti della Harvard Medical School, permette di perdere peso già dopo 3 settimane e di prevenire l’insorgenza del cancro. Adottare questo schema non significa diventare vegetariani e vegani. È tutta una questione di proporzioni: si possono consumare anche carne e latticini, ma quello che conta è dare spazio ...

dieta anti-glicemia : perdi peso e ti proteggi dal diabete : La Dieta anti-glicemia è uno schema alimentare che permette di dimagrire e di prevenire il diabete, patologia con un’incidenza sempre più alta a livello mondiale. Raccomandata anche dagli esperti dell’Harvard Medical School, prevede alcune linee guida molto semplici (ma utilissime per evitare i picchi glicemici). Tra queste regole, è possibile ricordare innanzitutto il consumo delle cosiddette verdure non amidacee, caratterizzate da ...

dieta del Dr. Rosedale : elimini i grassi cattivi e ti proteggi dal diabete : La Dieta del Dottor Rosedale è un regime messo a punto nel 2004 da Ron Rosedale, medico esperto in patologie del metabolismo. Molto semplice da seguire, consente di eliminare dalla propria alimentazione i grassi non sani e di prevenire una patologia molto grave come il diabete. Come dimostrato da uno studio del 2010 condotto da Rosedale stesso in collaborazione con il Dottor Eric C. Westman e con il Dottor John P. Kohnialis, questo regime è in ...