Famiglia in quarantena dopo essere stati avvelenati

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roberta Damiata Mentre puliva l'acquario di casa, una donna inglese è stata intossicata da una letale tossina sprigionata da un corallo. Ricoverata tutta lae la casa messa sotto sigillo dalle forze speciali Una donna è quasi morta per aver semplicemente pulito l’acquario che aveva in casa, perché colpita dalla seconda tossina più mortale al mondo. Katie Stevenson, 34 anni, è stata messa in isolamento per 48 ore e la sua casa è stata sigillata da una squadra di pronto interventostata avvelenata dal corallo. I medici hanno fatto l’impossibile per salvarla dalla palitossina, una sostanza chimica rilasciata da un organismo vivente (come appunto il corallo) quando viene attaccato. L’avvelenamento crea crisi respiratorie potenzialmente fatali, per il quale non esiste antidoto. Katie è stata curata per via endovenosa con liquidi e forti dosi di ...

