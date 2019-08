A provocare la morte di Lambrecht potrebbe essere stato un segnale stradale

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La polizia polacca ha aperto un’inchiesta sulla tragicadi Bjorg, il ciclista 22enne morto lunedì durante il Giro di Polonia. Gli inquirenti sentiranno anche i corridori per chiarire cosa sia successo e cosa abbia provocato la tragedia. Oggi dovrebbe esserci l’autopsia, scrive la Gazzetta dello Sport, poi ci vorrà qualche giorno affinché il corpo del giovane talento della Lotto-Soudal possa tornare in Belgio. Lunedì mattina i suoi genitori erano arrivati al Giro di Polonia per assistere alla corsa del figlio. Una tragica e assurda coincidenza, a guardarla oggi, scrive la rosea. Secondo la ricostruzione degli eventi, in un primo momento si era ipotizzato che la caduta che ha portato alladifosse dovuta ad un malore. In attesa dei risultati dell’autopsia, tuttavia, ora si pensa ad un’altra ipotesi e cioè che il belga avrebbe colpito ...

