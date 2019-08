Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019)ANCORA SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PERDA FIORENTINI A PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2 SETTEMBRE E’ CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI SULL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI AVIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDEDISPONIBILE PER ANDROID E IOS. ———————– AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolo ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano rallentamenti tra Via Palmiro Togliatti e Via Filippo Fiorentini > Centro ?… - fuarfa91 : La municipale fissa davanti il policlinico per controllare che non si mettano le bancarelle e mai una volta che li… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -