“Non so quanto mi resta da vivere” Olivia NewtonJohn e il cancro | parole che allarmano

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019)Newton-John, è tornata a parlare della sua vita con il. L’attrice che insieme a John Travolta fece sognare generazioni con Grease, diventato icona e patrimonio delle memoria mondiale, lo ha fatto e e durante una nuova intervista dichiarano che non saleda vivere, ma ha aggiunto che non vuole nemmeno saperlo e non lo chiede più ai medici.“No, non soancora vivrò. Non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo. Ogni giorno è un regalo. Quando ti viene data una diagnosi dio una diagnosi di una malattia spaventosa, ti viene improvvisamente detto più o menovivrai.Se credi alle statistiche, le farai accadere. Se qualcuno ti dice ‘hai sei mesi da vivere’, molto probabilmente lo farai – perché ci credi.Ho passato momenti atroci. Ilsi è esteso alla colonna vertebrale due anni fa. Per un periodo sono ...

