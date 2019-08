Non gli basta mai

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) Ora non c’è più solo l’eloquio smisurato, il torso nudo, l’affondo quotidiano. Il day after di Matteo Salvini, dopo aver incassato il “suo” decreto (sicurezza-bis ndr), somiglia più al giorno di un presidente del Consiglio in carica. Non scherza più il leader del Carroccio che in un sol giorno vede le parti sociali, smonta tutte le misure dei cinquestelle – dal salario minimo al reddito di cittadinanza – scrive una lettera al premier Giuseppe Conte sottolineando come “l’impostazione da seguita sui migranti possa costituire un valido modello da esportare a livello di Unione Europea, per ottenere quel salto di qualità nei rapporti di collaborazione sui rimpatri con i Paesi terzi”. E sempre in questa giornata infinita da “neo” inquilino di Palazzo Chigi ma senza i gradi, ...

