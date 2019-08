“Da piccola ho visto gli Ufo” Alessia Marcuzzi racconta tutto Anche la sua prima volta…

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019)non smette mai di stupire.quando è lontana dal suo palcoscenico e dai suoi programmi, riesce sempre a trovare il modo per far rimanere i telespettatori attaccati allo schermo. E lo in qualsiasi modo o piattaforma conosca. Come nelle interviste, come nelle parole che ha rilasciato al giornalista Alberto Dandolo che ha chiesto alla bella conduttrice di Temptation Island di parlare un po’ della sua vita. Non quella professionale, pubblica, che conosciamo bene o male un po’ tutti. Ha chiesto di scavare nell’intimo, nel privato, nel profondo. E sopratnel passato. Cosìha tirato fuori qualcosa di incredibilmente sbalorditivo,ndo un aneddoto che arriva direttamente dalla sua infanzia. Ed è legato ad una attività sovrannaturale: “A cinque anni ho avuto questo tipo di esperienza. Houn. Questo il ...

_Techetechete : Stasera, #3agosto, una puntata superstar di due ore tutta al femminile firmata da Michele Neri. Ecco qualche piccol… - ItalianAirForce : #UltimOra concluso con l'atterraggio a Genova del Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare decollato da Alghero il… - liiabiiliity : Da piccola volevo diventare stilista solo per essere come Fiore -