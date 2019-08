Cerciello | i killer all?incontro pronti a colpire in ogni caso

Cerciello - il mistero delle telefonate prima di incontrare i killer : Mentre di certo rimarranno in carcere per tutta l?estate Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due americani accusati dell?omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, le indagini...

Alessandro Di Battista : "I killer di Mario Cerciello Rega - figli dell'impero Usa - paghino tutto in Italia" : “I responsabili dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega paghino tutto e soprat tutto paghino in Italia nonostante siano figli dell’impero statunitense”. Parola di Alessandro Di Battista che in un lungo post su Facebook dice la sua sulla vicenda.L’ex deputato del Movimento 5 stelle se la prende poi con Matteo Salvini: “Il Ministro dell’Interno, responsabile della sicurezza sul nostro territorio, ...

Killer Cerciello bendato - gli avvocati di Milano : "Come a Guantanamo" : Pina Francone La Camera Penale meneghina critica aspramente il trattamento riservato in caserma all'omicida dal carabiniere Mario Cerciello Rega "Good morning, Guantanamo". Con queste parole la Camera Penale di Milano titola il documento diramato dal proprio consiglio direttivo per commentare il trattamento riservato in caserma all'omicida del carabiniere Mario Cerciello Rega. Per la brutale uccisione del vicebrigadiere dell'Arma ...