Sicurezza bis | Airola M5s cita Formica | “Politica è sangue e merda Non è l’anticristo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Dai malumori sul provvedimento bandiera di Salvini, il decretobis, insieme ad altri colleghi M5s, alla decisione di votarlo, perché “non è l’Anticristo” e altrimenti “si rischia di non aver più il M5s al governo“. Il dissidente pentastellato Albertocede alla realpolitik e annuncia in Aula il suo voto favorevole al decreto. “Mai come oggi penso alla frase di Rino…”, spiega in Aula il senatore del M5S, ricordando lazione dell’ex ministro socialista che definì la politica “”. “Ho fatto i miei calcoli, anche inevitabilmente sulle persone – ha spiegato– e il Dlbis è una manifestazione di forza del nostro contraente, la Lega, alla quale non possiamo permettere di dividerci“. E ancora: “Ora, o do forza al Movimento 5 Stelle, oppure ...

