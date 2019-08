San Lorenzo Prequel di Alessia Scarso | a Modica

Notte di San Lorenzo dedicata al vino e alle stelle nel borgo di Montefalco : “Sagrantino sotto le stelle” per la Notte di San Lorenzo. Sabato 10 agosto iniziativa promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco

Come e quando vedere le “Lacrime di San Lorenzo” : occhi al cielo per le Perseidi - le stelle cadenti di Agosto : Da sempre gli uomini, attratti dalla bellezza della volta celeste, hanno osservato le stelle cadenti singole o gli sciami: ad Agosto torna il consueto e suggestivo appuntamento con le “Lacrime di San Lorenzo“, le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi. Sebbene la “pioggia” sia già attiva, il picco dell’attività è previsto nella notte tra il 12 e il 13 Agosto, quando, purtroppo, la Luna sarà quasi ...

Dalle Lacrime di San Lorenzo alla Luna Nera - tanti appuntamenti nel cielo di Agosto 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Agosto 2019, l’ottavo mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il terzo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole giorno 11 passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 75 minuti. La Luna sarà in fase di novilunio giorno 1, in Primo Quarto il ...

Raggi : alle 18 a San Lorenzo per ‘porta a porta’ : Roma – “Oggi pomeriggio, alle 18, incontrero’ i cittadini del quartiere San Lorenzo, nel II Municipio, per presentare il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”. L’appuntamento e’ a Villa Mercede, nella Biblioteca Tullio De Mauro, insieme alla presidente del Municipio II Francesca Del Bello, al dottor Massimo Bagatti di Ama e all’attore Alessandro Di Carlo che ringrazio ...

Atletica leggera - Europei under 20 2019 : show italiano sui 100 metri. Oro per Vittoria Fontana e Lorenzo PaisSan : Giornata da ricordare, più unica che rara: l’Atletica italiana si esalta agli Europei under 20 di Boras, in Svezia, volando nei 100 metri sia al maschile che al femminile e portandosi a casa due clamorose medaglie d’oro. I protagonisti sono Lorenzo Paissan e Vittoria Fontana: due velocisti che in terra scandinava fanno salire il tricolore sul gradino più alto del podio. La performance più esaltante è quella di Fontana tra le donne. ...

San Lorenzo - Raggi : lavoriamo a mappa della Resistenza : Roma – “Roma e’ orgogliosamente antifascista. Stiamo lavorando a una mappa con i luoghi e le date della Resistenza affinche’ sia tutto raccolto e fruibile affinche’ anche chi non conosce la storia potra’ andare a vedere e scoprire quello che e’ stato”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della commemorazione per il 76esimo anniversario del bombardamento del quartiere romano di ...

Lorenzo Fontana ministro degli Affari Europei - AlesSandra Locatelli lo sostituisce alla Famiglia : L'attuale ministro della Famiglia passa agli Affari Europei su proposta di Salvini. La deputata comasca del Carroccio prenderà il suo posto. Giuramento nel pomeriggio al Quirinale

Roma - gambiano picchiato e insultato con frasi razziste a San Lorenzo : due arresti. “Vicini a formazioni di estrema destra” : Lo pestavano e lo insultavano con frasi razziste, solo perché era entrato in uno spazio sociale in zona San Lorenzo per chiedere da bere. Con questa accusa due uomini, rispettivamente di 45 e 50 anni, sono stati arrestati per l’aggressione subita da un 30enne gambiano la mattina dello scorso 17 giugno a Roma. Entrambi sono considerati vicini alle formazioni di estrema destra Romana. La vittima, per le lesioni riportate, è stato giudicato ...

MotoGP : Jorge Lorenzo sta penSando al ritiro a fine stagione? Lo spagnolo potrebbe spiazzare tutti : Non è un momento facile per Jorge Lorenzo. La frattura della sesta vertebra dorsale, per quanto è accaduto ad Assen (Olanda) nel corso delle prove libere dell’ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato un colpo durissimo per il maiorchino. Al di là delle criticità fisiche per le quali Jorge ha già avviato una fase di riabilitazione scrupolosa, quello che preoccupa sono le conseguenze psicologiche sul pilota iberico. Fino ad ora, il ...

San Lorenzo - il Gasòmetro rinascerà sui terreni requisiti : sarà intitolato ad un tifoso “speciale” [VIDEO] : Una bella storia di calcio arriva dal Sudamerica. Il San Lorenzo de Almagro dopo 40 anni farà ritorno a Boedo e ricostruirà lo storico Gasòmetro. Venerdì, con la firma sul contratto di acquisto dei terreni di Avenida La Plata, sequestrati nel 1979 dalla dittatura militare che vigeva nel Paese e diventati teatro di un supermercato della catena Carrefour, il club argentino è tornato padrone del suo storico stadio: il Gasòmetro di Boedo, nato ...

Raggi : porta a porta a San Lorenzo - spiegheremo a breve procedura : Roma – “Con la presidente Del Bello e gli assessori stiamo cercando un giorno a partire dalla prossima settimana per illustrare il nuovo sistema porta a porta per i cittadini di San Lorenzo: dove non sara’ possibile tecnicamente il porta a porta ci saranno dei cassonetti mobili per conferire che poi verranno spostati, come al Ghetto”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione di ...