Raggi | basta pendolarismo rifiuti da Comuni intorno a Roma

Salvini : "Manovra coRaggiosa o torniamo al voto". Di Maio replica : "Basta attacchi - se Lega vuole ministeri li chieda" : “Io speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori, noi vogliamo togliere attenuanti generiche... Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i 3 gradi di giudizio si possono concludere in quattro anni, per esempio”. Lo dice, in una intervista in apertura di prima pagina ...

Simeone : serve più coRaggio - non basta nuovo piano liste d’attesa : Roma – “Diamo atto all’assessore D’Amato di aver preso in considerazione le linee di indirizzo contenute nella risoluzione approvata all’unanimita’ dalla commissione Sanita’ dello scorso 25 marzo, che impegnava la Regione Lazio ad adottare un nuovo piano regionale per il governo delle liste d’attesa. In particolar modo la richiesta di utilizzare le grandi apparecchiature di diagnostica per immagini ...

Superbike - Marco Melandri annuncia il ritiro : “Le favole hanno una fine. Bisogna avere il coRaggio di dire basta” : La notizia era ormai nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità. Marco Melandri ha deciso di ritirarsi. Il pilota ravennate ha comunicato la sua scelta in una conferenza stampa a Milano. “Macio”, che compirà 37 anni, terminerà comunque la sua stagione nel campionato Superbike con la sua Yamaha del team GRT Una bellissima carriera quella di Melandri, durata ben 22 stagioni tra Motomondiale e Superbike. Il culmine è stato ...

Casa Donne : Raggi risponda su proposta transazione - basta incertezza : Roma – L’amministrazione Raggi batte un colpo con la Casa internazionale delle Donne e manda alla conferenza stampa convocata stamattina negli spazi di via della Lungara 19 a Roma la sua neodelegata alle Politiche di genere Lorenza Fruci, in Campidoglio da tre giorni, come gesto di apertura. Segnale apprezzato dalla presidente della Casa, Francesca Koch, che torna a chiedere una risposta politica alla sindaca e non risparmia di ...

Il ministro Costa a Zingaretti e Raggi : "Basta con i litigi sui rifiuti di Roma" : “Dobbiamo andare oltre la sterile polemica politica e risolvere il problema dei troppi rifiuti a terra. Possiamo pensare che i controlli li facciano le parti politiche? In riunione suggerirò di lasciare spazio ai tecnici, ossia di fare effettuare le verifiche all’agenzia regionale Arpa e all’Ispra, che dipende dal mio ministero. Organi terzi, che potranno dare consigli ai soggetti coinvolti”. Così il ...

Zicchieri : basta litigi Raggi-Zingaretti - trovare soluzione : Roma – “Mi auguro che la stucchevole querelle sulla ‘non’ gestione dei rifiuti tra sindaco e governatore si risolva in fretta. Il tempo dei rimpalli politici e dello scarico di responsabilita’ e’ finito. Roma sta per essere sommersa da centinaia di tonnellate di spazzatura e non e’ giusto che i cittadini paghino per le incapacita’ altrui. I romani non meritano di vivere in una citta’ invasa ...

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi : “Basta con gli allarmismi - i trasbordi non sono discariche” : “Sgomberiamo ancora una volta il campo da inutili e strumentale allarmismi. Il trasbordo di rifiuti è un’operazione che prevede solo il loro passaggio da un camion piccolo a uno più grande, senza accumuli sul terreno. È un’attività del tutto sicura e non impattante che viene già effettuata in diverse zone di Roma“, scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. “I rifiuti non toccano terra, non si creano discariche o ...

Vittorio Feltri - bordata al governo : "Basta piagnucolare. Se avete il coRaggio uscite dall'euro" : Cari amici Becchi e Palma, non condivido una sola parola di ciò che avete scritto. Anzi, avete ragione su un unico punto. Ci si può in effetti ribellare alle regole europee, ma in un modo soltanto. Quale? Uscendo dalla Ue e dalla moneta unica. Se non abbiamo la forza e il coraggio di farlo, perché p