Egitto | auto contromano provoca esplosione e incendio all’Istituto per il cancro

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Un’si è verificata al Cairo in, all’ospedale che ospita l’Istituto nazionale per il: arlo è stata un’mobile lanciatasiad alta velocità che nell’impatto con altre vetture ha scatenato le fiamme. Il bilancio al momento è di 19 morti e 30 feriti. Il portavoce del Ministero della Salute ha spiegato che l’ha interessato gran parte dell’ospedale. L'articoloall’Istituto per ilMeteo Web.

Agenzia_Ansa : Auto contro #ospedale al #Cairo, 17 morti - repubblica : Egitto: auto provoca esplosione in ospedale al Cairo, almeno 19 morti [news aggiornata alle 05:42] - franselkie : #Egitto, esplosione davanti all'ospedale per un tamponamento tra auto: almeno 19 vittime e 30 feriti -