Sulle spiagge siciliane il Pesce mangiaplastica | anche a Mondello | Balestrate e Trappeto

Crolla una scogliera Sulle spiagge della California : tre morti : La tragedia ieri pomeriggio vicino a San Diego. Due persone estratte vive dalle macerie muoiono in ospedale. la zona a rischio da anni per un fenomeno erosivo irreversibile

Trebisacce. Niente più plastica Sulle spiagge Bandiera Blu del Comune : Dalla prossima estate Niente più plastica sulle spiagge Bandiera Blu del Comune di Trebisacce. È quanto annunciato dal delegato all’Ambiente,

Operazione della Guardia Costiera Sulle spiagge nella notte : sequestrati ombrelloni e lettini abusivi [FOTO] : Nell’ambito dell’attività “Mare Sicuro 2019” la Direzione Marittima dell’Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti, ha pianificato e svolto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio una specifica attività di prevenzione e repressione di tutte le fattispecie illecite poste in essere in violazione delle norme recanti la tutela del demanio marittimo, dell’ambiente marino e costiero. In tale quadro l’Autorità Marittima ha eseguito molteplici interventi ...

Delfini morti Sulle spiagge della Toscana - sette casi : il bruttissimo sospetto - cosa c'è dietro : Da fine giugno il numero di esemplari di Delfini ritrovati morti spiaggiati è salito a sette. Le acque del Tirreno stanno infatti "scaricando" lungo le sue coste, carcasse di Delfini della specie Tursiope, tutti esemplari relativamente giovani. Questi cetacei sarebbero morti nel giro di qualche gior

Temporali in Puglia : danni Sulle spiagge del Gargano - grandine nel barese : Cuore di Luglio rovinato dall'instabilità in Puglia dopo una lunga persistenza dell'alta pressione sub-tropicale. L'aria fresca proveniente dai Balcani sta innescando tanti rovesci e Temporali nelle...

Sulle spiagge siciliane arriva il Pesce mangia plastica : Un Pesce che si nutre di plastica e che aiuta i nostri mari a restare puliti: dodici di questi ‘esemplari’ saranno collocati su altrettante spiagge siciliane. L’iniziativa è promossa da Michele Catanzaro, parlamentare del Pd all’Assemblea regionale siciliana e primo firmatario del disegno di legge plastic free presentato all’Ars. I ‘pesci mangiaplastica’ sono realizzati in ferro battuto dalla Officine Cucchiara, ...

Bolle e bubboni Sulle gambe - spiagge italiane invase da un insidioso insetto : è una particolare zanzara tigre : Una giornata trascorsa in spiaggia e poi Bolle e bubboni sugli arti: è quanto accaduto ai bagnanti del litorale laziale e toscano, le cui foto sono diventate virali facendo il giro della rete per diversi giorni. Diversi i bambini portati al Pronto Soccorso. All’inizio di era pensato che fossero morsi di pulci, ma l’Asl ha svelato oggi il mistero. L’insetto che ha causato questa ‘strage’ si chiama ditteri culicidae ...

Diamo i numeri Sulle spiagge ad Avola : Al via la nuova campagna di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente “Diamo i numeri” voluta dall’amministrazione comunale di Avola e dalla Dusty

Sbarco clandestino a Mazara del Vallo : in 20 Sulle spiagge siciliane : Roberto Chifari Una ventina di persone sarebbero arrivate a bordo di una piccola barca nella costa di Capo Feto nel comune di Mazara del Vallo La Sicilia sempre al centro degli sbarchi. Nelle ultime settimane si sono verificati una serie di sbarchi fantasma. L'ultimo in ordine di tempo è stato testimoniato da numerosi quotidiani locali che hanno raccontato l'arrivo nell'isola di un natante di circa una ventina di persone, ...

Torna Sulle spiagge italiane il Lega Volley Summer Tour : Si rinnova anche nell’estate 2019 l’appuntamento con il Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che porta lo spettacolo della Serie A sulle più belle spiagge italiane. Un mix collaudato tra sport di alto livello e divertimento, che negli anni ha intrattenuto migliaia di spettatori […] L'articolo Torna sulle spiagge italiane il ...

Bilancio terribile oggi Sulle spiagge italiane : tre persone morte annegate e un morto per il caldo : Il Bilancio di questa domenica di caldo sulle spiagge italiane è terribile: cinque morti e una donna salvata in extremis. La prima tragedia è avvenuta nelle acque del lido di Alghero, dove un uomo di 84 anni è morto per annegamento. Salvatore Nieddu, di Sassari, stava facendo il bagno lungo il tratto di litorale antistante lo stabilimento “Rafel“, quando ha avuto un malore. E’ stato soccorso dall’elisoccorso del 118, ma i ...

I tormentoni musicali di questa estate impazzano in radio e Sulle spiagge : Milano. In principio era “Un disco per l’estate”, da “Con te sulla spiaggia” di Nico Fidenco a “Guarda come dondolo”

Contro i venditori ambulanti Sulle spiagge in Liguria si affidano ai vigilantes africani : Per tenere sotto Controllo il fenomeno dei venditori abusi sulle spiagge il Comune di Varazze si affida a Controllori africani. “Sarà anche un modo per non essere tacciati di razzismo”, dicono gli ideatori del servizio.La proposta è stata avanzata dalla Mas Security & Investigation di Savona e sposata dal Comune. Per il servizio sono stati ‘arruolati’ tre guardie extracomunitarie, due di origine ...

Droni - bici elettriche e una vela a motore per monitorare le tartarughe Sulle spiagge : Dall’inizio dell’anno sono state 28 le tartarughe marine ritrovate sulle spiagge dagli operatori del Centro di recupero tartarughe marine WWF