Salvini in consolle fa il deejay tra cubiste | inno d’Italia e il tormentone “po-po-po”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Matteotorna inal Papeete beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto ilin. Il ministro dell’Interno, un cocktail in mano, ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l’di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia ma non dal leader della Lega. Dopo qualche minuto è tornato tra gli amici e i colleghi di partito e di governo, tra cui Lorenzo Fontana, Claudio Durigon e Lucia Borgonzoni, in una zona riservata del bar dello stabilimento balneare. L'articoloinfa iltrad’Italia e il“po-po-po” proviene da Il Fatto Quotidiano.

