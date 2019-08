Ragazzo di 18 anni muore in spiaggia | colto da una congestione mentre si trovava in acqua

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2019) Era partito con il padre da Buccino, in provincia di Benevento, per andare al mare nei pressi di Formia. Un diciottenne è morto sulladi Scauri a causa di una. Si è sentito male in mare e alcuni vicini di ombrellone hanno provato subito a rianimarlo con un massaggio cardiaco, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Gli altri bagnanti hanno chiamato il 118, ma l’autoambulanza è giunta dopo venti minuti senza medico, che è arrivato in un secondo momento. Quasi sicuramente ilè morto già in, ma visti i tempi di intervento dei soccorsi i bagnanti non si sentono sicuri. “Il problema – spiegano coloro che hanno assistito ai tentativi di rianimare il– e’ che ci sono stati troppi tagli. Non ci sono soldi. Le autoambulanze non sono sufficienti per coprire un litorale che soprattutto nel fine settimane si affolla di ...

