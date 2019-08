Maltempo nelle Filippine | 3 traghetti capovolti | 25 morti

Maltempo : forti temporali anche nelle Marche - fra Pesaro e Ancona : L'intenso ed esteso fronte temporalesco che ha attraversato oggi il Nord Italia e ha colpito nel pomeriggio l'Emilia Romagna con tantissimi danni, ha raggiunto anche le Marche. La perturbazione,...

Maltempo Lombardia - Coldiretti : nuovi danni nelle campagne : Serre scoperchiate a Bergamo e ortaggi distrutti nel Lecchese sono i primi effetti nelle campagne della nuova perturbazione che sta attraversando la Lombardia: lo rende noto Coldiretti regionale in base alle segnalazioni. “Questa mattina prima dell’alba – spiega la Coldiretti Lombardia – un temporale con vento molto forte accompagnato da pioggia abbondante e grandine ha colpito Bergamo e hinterland“. Nel Lecchese si ...

Maltempo Roma - Ama : “Oltre 50 interventi straordinari nelle ultime 24 ore” : “A seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha interessato la Capitale, Ama, su richiesta della Centrale operativa comunale (Coc) e in collaborazione con la Protezione civile e la Polizia di Roma Capitale, ha effettuato solo ieri oltre 50 interventi straordinari mirati per la rimozione dei detriti dal manto stradale“. Lo comunica in una nota Ama. “Le forti precipitazioni – spiega – unite alle raffiche di ...

Maltempo - ingenti danni nelle campagne : perdite per milioni tra serre divelte e frutta - verdura e cereali distrutti : “serre distrutte dalla trombe d’aria, frutta, verdura e cereali flagellati dalla grandine, fieno andato a fuoco per i fulmini sono solo alcuni degli effetti delle tempeste di grandine, pioggia e vento che hanno investito il centro nord provocando milioni di euro di danni all’agricoltura“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in merito all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia. “Se nel Lazio nella zona ...

Il Maltempo fa tre vittime. Le previsioni nelle prossime ore : L’Italia torna ad affrontare il maltempo. Dopo l’ondata di caldo africano degli ultimi quattro giorni, la nuova perturbazione scesa sulla penisola sprigiona tutta la sua forza distruttiva, e miete diverse vittime. Nella giornata di sabato 27 luglio un’atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano. ...

Maltempo Trentino : temporali e frane nelle valli Rendena e Fassa - 47 pecore uccise da fulmine : I temporali annunciati nel pomeriggio in Trentino hanno causato danni e disagi soprattutto nelle valli Rendena e Fassa. Le precipitazioni sono iniziate verso le 15 nel Trentino occidentale, con particolare intensità sulle valli di Rabbi e val Rendena, per spostarsi rapidamente sul versante orientale e la val di Fassa. Non si segnalano feriti. Chiusa la statale del passo Pordoi, interessata da una frana sul lato bellunese. Alcuni motociclisti in ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il Maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Maltempo - gravi danni per le violente grandinate di ieri nelle campagne veneziane : Solo il sud della provincia di Venezia si è salvato ieri nel tardo pomeriggio dalle violente grandinate che hanno colpito ancora una volta duramente le campagne veneziane. Partendo dal portogruarese a Summaga, Cessalto, San Stino fino a Martellago, Scorzè l’effetto visivo di ieri pomeriggio era di un manto di neve caduto in abbondanza. Colpite le colture in campo dai seminativi: rotte le foglie della soia e il mais che proprio in questi ...

PREVISIONI METEO/ Violenti temporali nelle Marche - Maltempo su tutto l'Adriatico : PREVISIONI METEO, maltempo e temporali sulle regioni adriatiche, ma anche nelle zone interne della Toscana: temperature in picchiata

Maltempo - danni per milioni di euro nelle regioni colpite : Maltempo, danni per milioni di euro nelle regioni colpite Dopo i nubifragi e le grandinate che si sono abbattuti su diverse zone della penisola, le autorità fanno la conta dei danni: colture distrutte, danneggiamento di strutture pubbliche e private, alberi abbattuti. Abruzzo e Marche pronte a chiedere lo stato di ...

Maltempo Marche : nelle campagne “scenario apocalittico” : Dopo l’ondata di Maltempo di ieri pomeriggio, con alberi abbattuti, capannoni distrutti, serre scoperchiate, danni ingenti alla colture di mais e girasole, all’ortofrutta, Coldiretti Marche parla di “scenario apocalittico nelle campagne della regione“. Secondo l’associazione degli agricoltori marchigiani, la situazione è disastrosa soprattutto nelle province di Ancona e Macerata. “Siamo in piena fase ...

Maltempo, bufera nelle Marche: le foto dei danni a Numana. GALLERY Costa adriatica flagellata da pioggia e grandine: sulla Riviera del Conero molte strutture turistiche sono state danneggiate dagli alberi buttati giù dal vento. Ed è allerta anche oggi. Le previsioni meteo