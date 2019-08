Legambiente | Goletta verde ad Acciaroli | a bordo anche il Ministro Costa

Goletta Verde è attendibile - Legambiente smentisce il sindaco di Scicli : “Goletta Verde è attendibile. Il Comune di Scicli non perda tempo con inutili azioni giudiziarie ma si attivi per fermare le cause dell’inquinamento"

Sicilia : Legambiente - 'dati Goletta Verde attendibili - Scicli si attivi su inquinamento' : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - “I dati di Goletta Verde sono attendibili. Non chiediamo un atto di fede, ma lo dimostrano i 33 anni di attività sui nostri mari alla ricerca di scarichi abusivi che non è stata mai smentita. Auspichiamo che il Comune di Scicli si attivi per intervenire sulle cause del

