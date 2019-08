Il calcio perde 100 milioni con lo stop alle pubblicità di giochi e scommesse

Il Sole 24 Ore : Con il divieto di scommesse l’Italia del calcio perde 100 milioni : Dal 15 luglio scorso in Italia è vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro Dal 15 luglio scorso il Decreto Dignità ha vietato qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta, comunque effettuata e con qualsiasi mezzo, del gioco d’azzardo e delle scommesse. Una norma che intende combattere la ludopatia. Nel settore audiovisivo i broadcasters perdono – secondo le stime di Confindustria Radio ...

Radio Marte – Auriemma : “Serve un regolamento per le commissioni agli agenti - così si perde il calcio” : Nel corso di Si gonfia la rete su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato delle commissioni per gli agenti dei calciatori : “In questo modo il calcio avrà problemi. Le commissioni ormai sono una routine, é la terza parte del cartellino in mano ai procuratori. Il calciomercato ormai è in mano a pochi agenti che dettano leggi. Come c’era il fenomeno Gea ed è finito, io credo che ci dovrebbe essere un regolamento ...

Gioca al fantacalcio e perde Boateng - gli scrive su Istagram : “Ti ho perso al Fantacalcio - ora chi mi rimborsa?” - Boateng gli fa un bonifico : Un ragazzo come tanti, Renato Nepa, stava Giocando al Fantacalcio e ha perso Kevin-Prince Boeteng. Il ragazzo, scherzando, ha pensato di dirglielo su Istagram e gli ha scritto così: “Dopo tutti i soldi che ho speso per prenderti al Fantacalcio, dovresti rimborsarmi. Che faccio, ti mando il mio Iban?”. Nepa pensava che tutto finisse li con quella frase che era a metà strada tra uno sfogo e una battuta ma, assolutamente ...

Il calcio perde un suo grande campione - Arjen Robben si ritira : “cuore e mente si sono scontrati duramente - ma ho deciso” : Arjen Robben ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 35 anni: il fuoriclasse olandese combattuto fra cuore e mente Arjen Robben ha detto basta. Il fuoriclasse olandese ha deciso di lasciare il calcio giocato all’età di 35 anni. L’esterno d’attacco che ha fatto le fortune del Bayern Monaco nelle ultime 10 stagioni, ma che in carriera ha vestito le maglie di Groningen, Psv Eindhoven, Real Madrid e ...

L'unica vittima era il bimbo! Litiga con una donna - prende un calcio e perde il figlio... è stata arrestata : Una donna è stata incriminata per la morte del bambino che portava in grembo dopo essere stata coinvolta in una rissa. Marshae Jones, 27 anni, è stata colpita allo stomaco da Ebony Jemison, 23 anni, mentre era incinta di cinque mesi nel dicembre 2018. Tuttavia, poiché è stata la Jones ad iniziare la lite e a continuare a scagliarsi contro la Jemison una giuria di Birmingham, Alabama, ha stabilito che sarà incriminata per la morte del nascituro. ...

Mondiali calcio femminile – Altro che signorine! Sara Gama - calcio in faccia e perde un dente : la capitana dell’Italia si rialza [FOTO] : Sara Gama perde un dente dopo un calcio della giocatrice della Giamaica: la capitana dell’Italia si rialza e prosegue la partita in maniera stoica Il calcio è uno sport per soli uomini? Noi non ci giureremmo. Oltre alla grande abilità mostrata sul rettangolo verde, le donne hanno dimostrato di saper competere e soprattutto, picchare duro, tanto quanto i colleghi maschi! Quante volte abbiamo visto un uomo simulare un fallo, accentuare ...

