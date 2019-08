Escursionista stroncato da un infarto sulle Alpi liguri

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Andrea Pegoraro Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli amici e del medico giunto sul posto Una camminata in montagna che si è trasformata in tragedia. E’ stato una stroncare la vita di un uomo di 49 anni originario di Genova. Ieri pomeriggio l’si trovava in gita con due amici nell’alta Val Nervia, sul monte Toraggio, al confine traa e Francia. Purtroppo non sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte degli amici che hanno seguito le indicazioni telefoniche del 118 e dal medico elicotterista, primario dell’ospedale Galliera del capoluogo ligure. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere e non è restato altro da fare che accertarne il decesso. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la disgrazia è successa intorno alle 15:30. I tre amici avevano deciso di percorrere la strada panoramica del Monte Toraggio, situato a 1.973 metri e una ...