Corvino | la Corte federale annulla l’inibizione dell’ex Fiorentina

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) E’ stato accolto il ricorso dalladi appello della Federcalcio presentato dall’ex direttore generale dellaPantaleondo le sanzioni di inibizione di 3 mesi e multa di 10mila euro inflitte dal tribunaleper l’intervento durante la presentazione di Vincenzo Montella, il dirigente era presente nonostante l’inibizione. “Riguardo alla partecipazione alla conferenza stampa per presentare Montella, lad’appelloha riconosciuto la correttezza del comportamento del direttoretenuto nel corso della medesima conferenza stampa – spiegano gli avvocati D’Avirro e Giglioli – non ravvisando alcuna violazione di norme disciplinari”., si doveva astenere da qualsiasi attività dirigenziale sportiva ma la presenza in conferenza stampa era consentita.L'articolo, la ...

