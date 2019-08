Ciclismo femminile | Prudential RideLondon Classique 2019 | Wiebes viene incoronata nel

European Youth Olympic Festival – Ciclismo - Francesca Barale d’argento nella prova in linea femminile : L’azzurra si conferma una delle atlete più in forma a Baku e conquista un meritato piazzamento dopo il quarto posto nella crono di martedì. Successo della britannica Backstedt Ancora una medaglia per la Nazionale giovanile impegnata a Baku in occasione dell’European Youth Olympic Festival (EYOF 2019). Dopo quello di Dario Igor Belletta nella prova a cronometro maschile, Francesca Barale ha conquistato questa mattina un’altra ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores/Under 23 : inseguimento femminile stellare - record italiano! Paternoster e compagne vincono l’oro : Show dell’Italia agli Europei Juniores e Under 23 di Ciclismo su pista che si stanno disputando a Gand (Belgio). Il quartetto femminile ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento Under 23 firmando il nuovo record nazionale assoluto, un vertiginoso 4:15.915 che sbriciola il 4:17.438 siglato a gennaio in Coppa del Mondo a Hong Kong. Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Martina Alzini ed Elisa Balsamo si sono scatenate ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Marta Cavalli d’argento nell’individuale femminile! : Marta Cavalli conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento femminile del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: l’azzurra nella finale per l’oro si arrende alla bielorussa padrona di casa Tatsiana Sharakova, la quale vince nettamente in 3’32″045 contro il 3’37″489 dell’azzurra. Già questa mattina in fase di qualifica la bielorussa deteneva il miglior crono, avendo chiuso in ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : quartetto d’oro! L’Italia trionfa nell’inseguimento a squadre femminile - battuta la Gran Bretagna : Il quartetto azzurro femminile si tinge d’oro agli European Games di Minsk (Bielorussia). L’Italia si impone nell’inseguimento a squadre femminile del Ciclismo su pista, confermandosi come una delle nazioni di riferimento in questa specialità olimpica. Una Grandissima prestazione per Martina Alzini, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Letizia Paternoster, che volano nel velodromo della Minsk Arena e salgono sul gradino più alto del podio al termine ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : nessuna gioia italiana tra corsa a punti femminile - scratch maschile e velocità a squadre : Non ci si aspettava molto da queste prove, e così è stato. Con la giornata di oggi si è aperta la rassegna su pista degli European Games 2019 a Minsk, in Bielorussia; dove sono impegnati anche gli atleti e le atlete della Nazionale italiana. Mentre i nostri azzurri non si sono fatti sorprendere nella prova dell’inseguimento a squadre, in compenso, ma come da pronostico, non hanno esaltato tra la prova a punti femminile, scratch maschile e ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : miglior tempo in qualificazione per il quartetto azzurro nell’inseguimento femminile : Comincia nel miglior modo possibile il programma del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo la conclusione del programma su strada, la rassegna continentale si è spostata all’interno del velodromo della Minsk Arena e nella prima gara della giornata il quartetto femminile dell’inseguimento a squadre ha vinto la qualificazione dimostrandosi la formazione da battere. Il Commissario Tecnico Dino Salvoldi ...

Ciclismo - European Games 2019 : oggi la cronometro femminile. Pronostico aperto - Letizia Paternoster ci prova : oggi si svolgerà la cronometro femminile di Ciclismo agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Le atlete affronteranno due giri su un circuito di 14,3 km per un totale quindi di 28,6 km. Il percorso dal punto di vista planimetrico è caratterizzato da due lunghi rettilinei, su cui si potranno fare alte velocità, mentre a livello altimetrico è quasi completamene pianeggiante. L’azzurra in gara sarà la giovane stella Letizia Paternoster. La ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. PIOGGIA D’ORO! Tris di vittorie tra arco - Ciclismo e trap femminile! L’Italia vola nel medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.45 TENNISTAVOLO – Eliminata l’azzurra Anna Piccolin battuta 4-1 (11-7, 4-11, 11-7, 11-5, 11-4) dalla russa Mikhailova 15.43 ATLETICA – L’Italia chiude al terzo posto il suo girone del Dynamic New Athletics e dunque dovrà passare dai ripescaggi perchè alla semifinale andavano DIRETTAmente i vincenti di ogni gruppo e le migliori ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo : Elisa Balsamo quinta - l’oro della prova in linea femminile all’olandese Wiebes : Olanda vs Italia: un vero duello tra le nazioni più forti vinto dall’Olanda. Elisa Balsamo quinta nella prova in linea femminile elite dei Giochi Europei di Minsk Si è conclusa con una volata di gruppo la prova in linea donne élite che sul circuito cittadino di Minsk2019 (120 km totali) che ha aperto gli European Games dedicati al Ciclismo dopo un acceso duello, che ha infiammato le strade della Biellorussia, tra Olanda e Italia. La ...

Ciclismo femminile - European Games 2019 : Olanda dominante con Wiebes che batte Vos - Balsamo quinta : Tutti si aspettavano l’Olanda e le Orange non hanno deluso le aspettative. Nella seconda edizione dei Giochi Europei, in programma quest’anno a Minsk, per la prova in linea di Ciclismo femminile, su un percorso di 120 chilometri prettamente pianeggiante ma con un paio di strappi sul finale, si esaltano le atlete dei Paesi Bassi con la giovanissima Lorena Wiebes che in una volata ristretta batte la connazionale e cannibale Marianne ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Italia di bronzo nell’arco - Medves in semifinale nel judo! Ultimi km per il Ciclismo femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 ciclismo – Ultimi 25 km della gara su strada femminile, poco più di un minuto il vantaggio delle fuggitive. 13.52 ARCO – Medaglia di bronzo per l’Italia! Battuta per tre set a uno la Spagna, 54-50 il quarto parziale a favore degli azzurri. 13.49 JUDO – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l’irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – ...

Ciclismo - European Games 2019 : oggi la prova in linea femminile. Le azzurre sfidano l’Olanda per le medaglie : Seconda edizione per gli European Games, la competizione multidisciplinare che si ispira alle Olimpiadi, racchiusa ovviamente al Vecchio Continente. Dopo il debutto di quattro anni fa a Baku ci si sposta verso la Bielorussia, precisamente a Minsk. oggi per il Ciclismo va in scena la prova in linea su strada al femminile: detentrice del titolo è proprio una bielorussa, Alena Amjaljusik. 120 i chilometri in programma, da percorrere su un circuito ...

Ciclismo femminile - European Games 2019 : oggi la prova in linea. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Programma decisamente ricco di appuntamenti da non perdere quello di sabato 22 giugno, seconda giornata degli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Il calendario del Ciclismo su strada si aprirà con la prova in linea femminile dove la spedizione azzurra ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di prestigio. La gara vedrà al via 78 atlete che si affronteranno su un circuito di 15 km da ripetere otto ...