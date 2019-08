Boxe – Tyson Fury torna sul ring! Fissato il match contro Otto Wallin | poi toccherà a

Boxe - si rinnova la sfida tra Deontay Wilder e Tyson Fury : il re-match fissato per febbraio 2020 : I due pugili si ritroveranno sul ring dopo poco più di un anno, in palio ci sarà ancora il titolo dei pesi massimi Wbc La sfida si rinnova, Tyson Fury e Deontay Wilder torneranno sul ring il 22 febbraio 2020 per contendersi il titolo dei pesi massimi Wbc. Si tratterà di un re-match dopo quello del dicembre 2018, finito in parità e dunque ‘a favore’ di Wilder, che riuscì a mantenere la cintura. Questa volta però l’esito ...

Boxe - Tyson Fury torna a ringhiare sul ring : battuto a Las Vegas il tedesco Schwarz in due round : Il pugile britannico ha sconfitto per ko l’avversario tedesco, preparandosi così al meglio per la sfida con Wilder Tyson Fury torna sul ring e lo fa in maniera esaltante, battendo per ko alla seconda ripresa il tedesco Tom Schwarz. A sette mesi dalla sconfitta contro Deontay Wilder, peraltro ultimo suo incontro, il britannico è tornato a ringhiare mandando in visibilio il pubblico dell’MGM Grand di Las Vegas. L’obiettivo ...