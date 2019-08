Vin Diesel non vuole farsi picchiare

Fast and Furious 9 riprese interrotte : grave incidente per stuntman Vin Diesel : Fast & Furious 9: grave incidente per la controfigura di Vin Diesel. riprese interrotte, lo stuntman è in coma Ancora brutte notizie per Fast & Furious. Il nono episodio della saga è stato minato da un grave incidente. Dopo la morte dell’attore Paul Walker, avvenuta nel 2013 a causa di un brutto incidente in automobile; […] L'articolo Fast and Furious 9 riprese interrotte: grave incidente per stuntman Vin Diesel proviene da ...

Fast & Furious - in coma la controfigura di Vin Diesel : incidente durante una ripresa - : Riccardo Palleschi Una nuova tragedia si è abbattuta su Fast & Furious, dopo la morte di Paul Walker nel 2013, ora è finito in coma la controfigura di Vin Diesel durante le riprese del nuovo capitolo della saga di Fast & Furious Joe Watts, la controfigura di Vin Diesel, è caduto di testa da un'altezza di oltre nove metri. Lo stuntman è stato ricoverato in codnizioni molto gravi e attualmente si trova in coma indotto. Secondo ...

THE FAST AND THE FURIOUS - ITALIA 1/ Streaming video del film con Vin Diesel : The FAST and the FURIOUS in onda su ITALIA 1 nella prima serata di lunedì 8 luglio, alle ore 21.20. Nel cast Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez