Tumore ai polmoni | la terapia sequenziale combinata ha permesso una sopravvivenza di 4

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi i risultati aggiornati dall’analisi intermedia dello Studio GioTag, che dimostrano come il trattamento con afatinib seguito da osimertinib abbiadi ottenere unacomplessiva (OS) di quasi quattro anni (45,7 mesi) in pazienti con tumori positivi per la mutazione Del19 (delezione dell’esone 19). GioTag è uno studio retrospettivo osservazionale real life, in aperto, di valutazione dell’effetto dellacon afatinib seguito da osimertinib, in pazienti conpolmonare non a piccole cellule (NSCLC), positivo per mutazioni del recettore del fattore di crescita dell’epidermide (EGFR M+)* con mutazione T790M acquisita, l’espressione più comune di resistenza agli inibitori della tirosin-chinasi dell’EGFR di prima e seconda generazione In precedenza, erano disponibili solo i risultati dicomplessiva a 2 ...

zazoomnews : Medici pensano che un 28enne avesse un tumore maligno ma durante l’intervento l’incredibile scoperta nei polmoni de… - MarcoMaini3 : @antherpensee Mia moglie purtroppo è deceduta l'anno scorso tumore polmoni aveva 45 anni 20 anni vissuti assieme… - MarcoMaini3 : @antobersani @panorama_it Antonella Bersani io sono innamorato di te lo capisci vero ti amo tantissimo sposami… -