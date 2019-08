Tenta la rapina con machete | si barrica in casa e minaccia di far esplodere la palazzina

Tenta rapina con pistola - inseguito e catturato dagli agenti della Polizia di Pescara : Pescara - Gli agenti della Polizia di Pescara dopo un inseguimento sono riusciti ad arrestare un giovane di origini albanesi, con l'accusa di Tentata rapina a mano armata. Il fatto è avvenuto nel capoluogo adriatico i, via Puccini, intorno alle 2 di notte, dopo aver ricevuto una segnalazione di un Tentativo di furto di un veicolo, gli agenti del 113 sono intervenuti immediatamente, e hanno accertato che poco prima due persone erano ...

Reggio Calabria : donna uccisa a coltellate durante un Tentativo di rapina : Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, a Reggio Calabria, una violenta rapina è terminata in maniera drammatica e cruenta con la morte di una donna 66enne originaria di Reggio Calabria che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe colto i rapinatori mentre effettuavano la rapina all'interno del suo locale commerciale. La vittima sarebbe stata uccisa a sangue freddo con diversi colpi d’arma da taglio. Il corpo della donna è stato rinvenuto dagli ...

Tabaccaia uccisa in androne edificio a Reggio Calabria - forse Tentata rapina : Colpita con diverse coltellate, sferrate con "particolare violenza". E' morta cosi' una donna di 66 anni, Mariella Rota, uccisa nell'androne del palazzo in cui abitava e da cui si accede anche al negozio di tabacchi di cui era proprietaria. Un omicidio, e' la prima ipotesi degli investigatori, che potrebbe essere maturato nel corso di un tentativo di rapina. Teatro del delitto un palazzo di via Melacrino, a poca distanza da piazza De Nava, nel ...

Reggio Calabria - tabaccaia uccisa con un’arma da taglio nell’androne del suo palazzo : aveva subito minacce e Tentativi di rapina : È stata uccisa in pieno giorno nell’androne del palazzo in cui abitava, nel centro di Reggio Calabria. La vittima è Mariella Rota, tabaccaia di 66 anni, colpita con un’arma da taglio probabilmente da due uomini. Secondo una prima ricostruzione, la donna ha sorpreso i due mentre, poco prima delle 16 di martedì, stavano cercando di introdursi nella tabaccheria di via Melacrino dall’ingresso sul retro che dà sull’androne ...

CorSera : Tentano di rapinare Ozil. A salvarlo (a mani nude) è Kolasinac : Un episodio eroico riempie i social inglesi. Il protagonista è Kolasinac, difensore serbo dell’Arsenal, che ha affrontato a mani nude dei rapinatori che avevano aggredito il compagno di squadra Ozil. A raccontarlo è il Corriere della Sera, che riporta quanto scritto dal Daily Mail. Il fatto è accaduto sulla Golders Green Road. Il Suv Mercedes nero di Ozil (centomila sterline) è stato preso d’assalto dai ladri armati di coltello. Özil ...

Kolasinac - che coraggio : Tentano di rapinare lui e Ozil - ma allontana gli aggressori! – IL VIDEO SHOCK : Sead Kolasinac, che coraggio! Il difensore centrale dell’Arsenal, nel pomeriggio insieme a Ozil, ha sventato un tentativo di furto nei confronti del tedesco, allontanando gli aggressori. I due erano a bordo del Suv del centrocampista quando sono stati avvicinati da uomini in moto, armati di coltelli, vestiti di nero e con i caschi in testa. Kolasinac è sceso dalla vettura e ha affrontato a mani nude i malintenzionati, mentre Ozil ha ...

Tunisino Tenta rapina a Palermo : arrestato e rimpatriato : Claudio Carollo Il 35enne pluripregiudicato e irregolare è stato fermato mentre tentava una rapina ai danni di un turista francese. La Questura l'ha espulso e fatto rimpatriare in Tunisia Ha minacciato e preso di forza un turista francese per rapinarlo, ma è stato sorpreso da una volante di passaggio che l’ha arrestato. Adesso il Tunisino Hamdi Ouertani sarà espulso dall’Italia e rimpatriato. La tentata rapina è avvenuta a Palermo, ...

Percepisce il reddito di cittadinanza ma viene arrestato mentre Tenta una rapina : Quattro persone sono finite in manette mentre tentavano di rapinare un commerciante in provincia di Salerno: uno di loro è stato trovato in possesso di una card per l'erogazione del reddito di cittadinanza. I carabinieri di Nocera inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato quattro persone nella giornata di ieri per una tentata rapina. Uno di loro, che è stato colto in flagrante dagli agenti, è stato trovato in possesso di ...

Reggio Calabria - Tenta rapina al McDrive : 43enne aggredisce cassiere e spara ad agenti : Gabriele Laganà A sventare il colpo è stato il cassiere del McDrive. Il rapinatore, per evitare l’arresto, ha sparato contro gli agenti colpendo, per fortuna, solo la cassa Prima tenta di rapinare un McDrive armato di pistola, poi aggredisce il cassiere ferendolo a morsi e, infine, per evitare l’arresto spara contro i poliziotti intervenuti per bloccarlo. Il criminale, un 43enne, ha tentato il colpo domenica in un ristorante della ...