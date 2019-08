Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2019) Si torna a parlare di. Poco dopo la rottura con Eros Ramazzotti, dopo dieci anni d’amore e due figli insieme, è esploso il gossip di un presunto flirt della modella bergamasca con Charley Vezza, l’imprenditore proprietario dello storico e noto marchio piemontese di design “Gufram”. A rivelarlo era stato Alberto Dandolo per ‘Dagospia’, che raccontava anche come sarebbe stataa dire basta ad Eros. Il rumor ha fatto subito il giro di siti, giornali e social, al punto che lo stesso Ramazzotti si è visto costretto a intervenire per difendere la, la madre dei suoi figli presto travolta da un’ondata di odio e insulti. La voce delamore disembrava poi essersi esaurita, anche perché non è mai arrivata alcuna conferma, né dai diretti interessati né tantomeno dai paparazzi. Ma ecco che ora Alberto Dandolo torna sul pezzo con un ...

Noovyis : (Marica Pellegrinelli, va a gonfie vele col nuovo fidanzato ma c’è un grosso ostacolo: “Lei non vuole”) Playhitmus… - zazoomnews : Marica Pellegrinelli e Vezza sempre più innamorati (ma la suocera si oppone) - #Marica #Pellegrinelli #Vezza… - carmenFashionCr : Marica Pellegrinelli e Vezza sempre più innamorati (ma la suocera si oppone) -