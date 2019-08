La festa del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi

Canottaggio - Coupe de la Jeunesse Corgeno 2019 : otto femminile ottavo nella regata inaugurale della manifestazione : Scattata oggi pomeriggio la 35ma edizione della Coupe de la Jeunesse di Canottaggio: a Corgeno, fino al 4 agosto, ben sedici Nazionali, per un totale di 278 imbarcazioni, si daranno battaglia per vincere la classifica che da tre anni va alla Gran Bretagna. L’Italia oggi nella prima ed unica gara in programma raccoglie l’ottavo posto, domani la prima delle due giornate di finali. nella tradizionale regata inaugurale dell’otto ...

Degustazioni di Expo per la festa del gelato e della Granita : Festa del gelato e della Granita al centro commerciale “La Fortezza”di Modica le Degustazioni di Expo Center

La manifestazione in ricordo della strage di Bologna di 39 anni fa : A Bologna si ricorda l'attentato del 2 agosto 1980, quando un ordigno esplose nel mezzo della stazione centrale causando la morte di 85 persone e il ferimento di 200. Durante la commemorazione, il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha detto che "la magistratura è al lavoro, un lavoro delicato dopo i pro

Cagliari. Disinfestazione nella Scuola dell’Infanzia di Piazza Medaglia Miracolosa : Dalle 15 alle 16 di oggi, venerdì 2 agosto, gli operatori del Servizio Antinsetti della ProService effettueranno un intervento di

festa per Giuseppe - il recordman delle donazioni di sangue : "Ora però devo smettere" : Un traguardo di rilievo quello raggiunto da Giuseppe Prestifilippo, 68 anni: è stato celebrato a Villa Sofia a Palermo

Il giorno del matrimonio lo sposo prende i soldi dalle buste regalo e si allontana dalla festa - quello che accade dopo è terribile : Il giorno del matrimonio gli sposi ricevono, tra i tanti regali, anche le buste con i soldi. E’ accaduto che durante un matrimonio che si stava festeggiando a Cappella Nuova, vicino a Trecase, in provincia di Napoli gli sposi hanno ricevuto tante buste che stava conservando lo sposo. Ad un certo punto, però lo sposo si è allontanato con i soldi ed è mancato per parecchio tempo. La sposa, che si è certamente resa conto della mancanza del neo ...

Heidi Klum e Tom Kaulitz a Capri - relax prima della festa nuziale : Quasi tutto è pronto a Capri per la mega festa di nozze, in programma nel weekend, tra la top model tedesca Heidi Klum e il musicista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz, 17 anni in meno della modella 46enne. Tra un drink in Piazzetta con i figli di lei e una passeggiata di shopping, i due hanno cercato di confondersi tra i turisti con occhiali da sole e abiti casual. Per loro in realtà è una luna di miele, festeggiano a Capri il loro secondo ...

Milan Games Week : Radio 105 sarà la radio ufficiale della manifestazione per il quarto anno consecutivo : Dopo il successo delle tre passate edizioni, radio 105 rinnova la propria presenza in Milan Games Week: sarà infatti radio ufficiale della manifestazione, la cui nona edizione sbarcherà a Fiera Milano Rho da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019.L'emittente sarà anche nuovamente Title sponsor del radio 105 MGW ESPORTSHOW, il padiglione interamente dedicato al mondo esports, che ha visto il suo debutto nella scorsa edizione del consumer show ...

Alla festa di compleanno del bimbo autistico arriva una sola bambina. La mamma scrive un post su Facebook ed ecco come va a finire : Christian ha 9 anni, frequenta la Hillsdale Elementary di Meridian, nell’Idaho, ed è affetto da autismo. Il suo sogno? Una festa di compleanno con tutti i suoi compagni di scuola. Peccato che la mamma, già prima di organizzarla, avesse “paura” dell’esito per via del comportamento degli amici del figlio in una precedente occasione: quando il bambino, Alla fine di un picnic organizzato dAlla scuola prima delle vacanze, ...

A Siracusa ‘festa del Mare’ per ricordare il recordman Enzo Maiorca : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Una Festa del Mare per ricordare il 30 luglio del 1988, quando Enzo Maiorca, il ‘Re degli abissi”, il recordman Siracusano di immersioni in apnea, riuscì a toccare la profondità di -101 metri in assetto variabile, conquistando il record mondiale. Domani la sua città lo ricorderà con una serie di iniziative, organizzate dal Comune di Siracusa e dall’Area Marina Protetta del Plemmirio. ...

E' iniziata a Giarratana la festa della Madonna della Neve : Si è ripetuto ieri sera a Giarratana il rito della "Scinnuta" della patrona Maria Santissima della Neve. Gremita di persone, la basilica di S. Antonio

Una sola amica alla festa del bimbo autistico. La mamma scrive su Fb e arriva un'intera squadra di football : Una festa per celebrare il suo nono compleanno insieme ai suoi amichetti. Era questo il sogno di Christian, bambino americano dell’Idaho affetto da autismo la cui mamma ha provveduto ad invitare tutti i compagni di classe del figlio, ricevendo però una sola risposta. A riportare la storia, che ha poi avuto un sorprendente lieto fine, è la CNN.Il piccolo Christian frequenta la Hillsdale Elementary di Meridian, ...