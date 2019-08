Immissioni in ruolo 2019-20 | chi ha precedenza nelle scelte?

Fonte : scuolainforma

(Di venerdì 2 agosto 2019) Sono stati pubblicati da qualche giorno i file sul contingente e le istruzioni operative sulleina.s.-20. Come ogni anno, le assunzioni saranno ripartite al 50% tra le Gae (graduatorie ad Esaurimento) e le Gm da concorso. Il numero complessivo dei posti autorizzati è di 53.627. Assunzioni/20: come avvengono? Gli oltre 53mila posti destinati allein-20, saranno per il 50% assegnati alle graduatorie di merito dei concorsi (50%). In che ordine avverranno le assunzioni? L’ordine stabilito è il seguente: graduatorie di merito del concorso 2016 graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, a cui sono destinati per l’a.s./20, al netto dei posti utilizzati per la procedura del concorso 2016, il 100% dei posti. Scuola dell’infanzia e primaria: graduatorie di merito del concorso 2016 graduatorie di merito del concorso ...

scuolainforma : #Immissioniinruolo 2019-20: chi ha precedenza nelle scelte? - PortalEducatori : #educatori (Immissioni in ruolo primaria, diplomati magistrale delusi: ci vorranno anni per assumerci) -… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo, M5S: dopo il 1° settembre con i posti di Quota 100 -