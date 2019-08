Il Pd litiga su chi è più antisalviniano E intanto scende al 20 per cento

litiga con compagna e la picchia anche al pronto soccorso : arrestato : Roma – Le liti tra i due erano all’ordine del giorno. L’ultima qualche giorno fa, nel corso della quale dalle ingiurie l’uomo e’ passato alle vie di fatto, aggredendo fisicamente la compagna che, per le ferite riportate, si e’ recata al pronto soccorso per farsi visitare. Una volta li’, l’uomo l’ha raggiunta, proseguendo nella Litigata iniziata a casa. Ingiuriandola e minacciandola ha colpito ...

Francesco Facchinetti contro Irama. Perché hanno litigato? - : Marina Lanzone Secondo Spy, alla base del litigio ci sarebbero ragioni pecuniarie e gelosie. Il contratto che legava il cantante all'agenzia di management è stato sciolto La diatriba tra Irama e il suo ex manager Francesco Facchinetti si arricchisce di un nuovo capitolo. Il giornale Spy, nel nuovo numero, ha confermato lo scioglimento del contratto che legava il cantante alla Newco Management, l’agenzia di consulenza online per ...

Salvini-Di Maio - faccia a faccia a Palazzo Chigi : «Avanti senza litigare» : Le parole di Conte «mi interessano meno di zero». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato su Radio anch'io il discorso del premier Giuseppe Conte di...

Per la rivista 'Spy' Francesco Facchinetti avrebbe litigato con Irama : In queste ultime ore sul web e sui social si è molto discusso del video sfogo postato da Francesco Facchinetti su Instagram, il quale ha letteralmente perso le staffe nei confronti di una persona che lo avrebbe tradito e ingannato. Il manager di numerosi cantanti e personaggi dello spettacolo ha affidato il suo duro sfogo ai social, rivelando di aver perso tempo dietro ad una persona che in realtà lo ha preso soltanto in giro e quindi gli ...

Chicago Fire - la 3^ puntata disponibile su Mediaset Play : Hermann litiga con un poliziotto : Ritroviamo anche questa settimana, nei palinsesti estivi di Mediaset, l'appuntamento con la serie drammatica, "Chicago Fire", interpretata un nutrito cast di attori fra cui ricordiamo Jesse Spencer, Monica Raymund, David Engeberg ed Eamonn Walker. Martedì 23 luglio, infatti, sarà trasmessa in primetime su Italia 1 la terza puntata della sesta stagione della serie, in cui verranno trasmessi gli episodi 7 ed 8. Il primo sarà intitolato "Veri ...

Cristiano Malgioglio a Supervivientes litiga con Violeta Mangriñan - fiamma di Fabio Colloricchio : Cristiano Malgioglio è tra i volti più noti della nostra televisione, ma la sua presenza è stata richiesta anche dai vicini spagnoli che lo hanno invitato nel programma Supervivientes. Il cantautore era andato in studio per supportare l'amica Isabel Pantoja, concorrente che ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute, ma si è ritrovato al centro di una lite con Violeta Mangrinan, la nuova fiamma di Fabio Colloricchio.Continua a ...

Tony Colombo litiga con la moglie Tina Rispoli e lei va via di casa : “Volevo invecchiare con te ma non l’hai voluto” : Tre mesi dopo le nozze faraoniche in centro a Napoli che tanto fecero discutere, sembra che il matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli sia già in crisi. A sostegno di questa ipotesi ci sono alcune frasi pubblicate da Colombo sulle sue storie di Instagram, che sembrano essere riferite proprio alla moglie: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina“, ha scritto aggiungendo poi ...

A Padova un pensionato litiga con una donna per un parcheggio e le riga tutta la macchina : litiga con una donna per un posto auto nel parcheggio del centro commerciale. Così, per ripicca, l’anziano pensionato le riga tutta la macchina. È quanto successo - racconta Il Mattino di Padova - fuori dall’Iperlando di Vigonza, nel Padovano:I carabinieri hanno denunciato per danneggiamento G.A.P., ottantenne del posto. Il pensionato aveva bisticciato con una donna di 42 anni per una mancata precedenza in ...

Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato/ 'Non c'è stato modo di chiarire' : Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato: i due ex tronisti di Uomini e Donne si sono allontanati un anno fa a causa di...

Avevamo litigato - vi chiediamo scusa! Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio : I due cantanti napoletani avevano annullato le tre date del tour “Figli di un re minore” per “motivi organizzativi”: ora raccontano la verità sui social. Un confronto a muso duro sfociato in un brutto litigio: è questo il motivo per cui Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio hanno annullato le tre date del loro tour “Figli di un re minore”, previste per giugno. La verità è stata raccontata dai diretti interessati in un video affidato ...

Malgioglio sclera e litiga con Iva Zanicchi al Gf : “Potevamo stare a casa!” : Grande Fratello 2019, Malgioglio e Iva Zanicchi litigano durante la finale! Scontro tra gli opinionisti alla finale del Gf 2019! Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi hanno regalato un simpatico siparietto al pubblico, ma c’era un fondo di verità. Mai come stasera Malgioglio si è ribellato con Barbara d’Urso, rea di non dargli mai la parola. […] L'articolo Malgioglio sclera e litiga con Iva Zanicchi al Gf: “Potevamo stare a ...

Supervivientes - Colloricchio litiga con Violeta : lei accusata di aver pianificato il flirt : Fabio Colloricchio torna a far parlare di se. L'ex tronista di Uomini e Donne è attualmente impegnato in una nuova avventura all'interno del reality Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi italiana. Il ragazzo ha conosciuto all'interno dei gioco Violeta Mangrinan, anche lei ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa. Tra i due è scoppiata la passione ed il tutto è stato filmato dalle telecamere. La ragazza, per stare con ...