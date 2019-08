Gazzetta | Ipotesi Zaha per il Napoli se non arriva James Rodriguez

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2019) Ladello Sport conferma al voce diffusa ieri dal Daily Mail sull’interessamento delper Wilfred, esterno di attacco che milita nel Crystal Palace. Si tratta di un attaccante molto abile nel saltare l’avversario e dotato di buone qualità tecniche. Secondo i sondaggi fatti da Giuntoli il prezzo del calciatore è non meno di 60 milioni, sarebbero stati anche rifiutati 55 milioni dall’Everton L’arrivo didovrebbe essere subordinato al mancato ingaggio diper il quale Aurelio De Laurentiis è in attesa di un segnale positivo dal Real Madrid per chiudere quella che rischia di trasformarsi nell’ennesima telenovela estiva. L'articoloper ilse nonilsta.

