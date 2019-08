Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019)Matteo. È l’ta dal Pd per chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno. “Parte la raccolta di firme che andrà avantial 12in tutta Italia sulla petizione “Troppe ombre. Pochi fatti.dimettiti”. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il Partito Democratico ha presentato in Parlamento nei confronti di Matteo”. Anche Matteo Renzi è pienamente in campoil titolare del Viminale. “La mozione di sfiducia aè stata messa in calendario per il 12. Si tratta di una decisione assurda” dice il senatore dem, annunciando che “da qui al 12, vogliamo mobilitare le donne e gli uomini di buona ...

HuffPostItalia : Firma contro Salvini. Zingaretti lancia l'iniziativa Pd 'fino al 12 settembre' - fmonaldi65 : RT @HuffPostItalia: Firma contro Salvini. Zingaretti lancia l'iniziativa Pd 'fino al 12 settembre' - ciubasco : “Calabria, niente prosecco al bar: così si protesta contro il Veneto dell'autonomia” Beh, cercate un’altra firma di… -