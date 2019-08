Versilia | malore in piscina | un bimbo è gravissimo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Luca Sablone I soccorritori del 118 hanno rianimato il piccolo sul posto: ora è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale pediatrico Opa di Massa Momenti di paura quelli che stanno caratterizando la, dove verso le ore 19.00 un bambino è stato ritrovato dai genitori annegato nella piccolagonfiabile a Torre del Lago, precisamente in via Fosso Guidario, probabilmente a causa di un. Sul posto si sono prontamente recati i soccorritori del 118 - dopo essere stati allertati dalla coppia - che hanno provveduto a rianimare il piccolo, andato in arresto cardiaco; successivamente un elicottero lo ha portato all'ospedale pediatrico Opa di Massa, dove ora è ricoverato in condizioni gravissime. L'episodio Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni disponibili, ildi due anni e mezzo stava giocando in acqua con il fratello ed il cugino; era ...

pisaonline : PIETRASANTA. Una tragedia. Un turista di 44 anni è morto per un malore nella propria camera d'albergo a Tonfano. La… - pisaonline : STAZZEMA.Un turista belga di 63 anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi (25 luglio) mentre stava facendo un'es… - RoyLepore : #Turista belga muore in Alta Versilia mentre fa escursione Ha avuto un malore, inutili si soccorsi -