Uomini e Donne News | Giulia Cavaglia ha Mentito a Tutti! Ecco Perchè!

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri si è fidanzato dopo il Trono Over? : Riccardo Guarnieri parla della sua vita sentimentale dopo Uomini e Donne Riccardo Guarnieri è stato un fiume in piena su Instagram. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, generalmente sempre molto riservato e poco incline a lasciarsi andare sui social, in queste ore ha voluto rispondere alle domande dei followers. La curiosità maggiore dei fans del 40enne di Taranto, è inutile dirlo, ha riguardato proprio la sua vita sentimentale. dopo ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini cacciata da un convento : "Aggredita da un'anziana - mi urlava di coprirmi" : Succede che, in una calda giornata di fine luglio, un'ex-tronista di Uomini e Donne venga cacciata da una chiesa. È quanto accaduto a Sonia Lorenzini, che su Instagram ha raccontato di aver subito una vera e propria aggressione verbale da parte di una signora anziana, che le avrebbe impedito di visitare un convento a Verona perché vestita in maniera inadeguata al luogo sacro. Secondo quanto raccontato dalla donna, lo scontro sarebbe avvenuto ...

Nicole Mazzocato e Thomas Teffah/ L'ex di Uomini e Donne : 'Lo amo - è l'anima gemella' : Nicole Mazzocato e Thomas Teffah innamoratissimi. Dedica d'amore dalL'ex di Uomini e Donne: 'Lo amo, è la mia anima gemella'

Uomini e Donne - Gemma si è lasciata con Mario e torna in trasmissione? : Secondo quanto riportato dal settimanale Mio, è finita la storia fra Gemma Galgani e Mario, due fra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. La rottura fra i due potrebbe determinare il ritorno della dama torinese su una delle sedie del parterre femminile della trasmissione di Canale 5, di nuovo alla ricerca dell'amore.Anzi, è stata la stessa Gemma Galgani ha fatto capire ai suoi seguaci di ...

Uomini e Donne/ Rosa Perrotta e figlio Dodo : 'grazie per l'affetto' - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Classico: Lorenzo Riccardi parla della lontananza che lo separa dalla sua Claudia, che si trova a Los Angeles.

gossip Uomini e Donne, il trono di Manuel Vallicella Il trono di Manuel Vallicella, ex corteggiatore di Ludovica Valli, è finito da moltissimo tempo, non nel migliore dei modi, tra l'altro, ma nonostante questo l'ex tronista di Uomini e Donne continua ad essere seguito dai fan della trasmissione di Canale 5. Lui stesso apprezzerà l'affetto

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini : "Mi hanno cacciato da un santuario" - : Riccardo Palleschi Episodio spiacevole per l'ex tronista di Uomini e Donne, mandata via in malo modo santuario. Si trovava lì per scattare foto poiché il posto è molto suggestivo L'ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, è stata cacciata via da un santuario mentre stava scattando delle fotografie. La ragazza, da quanto raccontato, si trovava all'esterno e non dentro la chiesa eppure una signora l'avrebbe cacciata poiché poco ...

Angela Nasti di nuovo nella bufera. Ecco che cosa è successo Ultimamente non si fa altro che parlare di Angela Nasti. Se inizialmente è stata criticata per la fine, fin troppo veloce, con Alessio Campoli, ora la ex tronista di Uomini e Donne è finita nella bufera per un altro motivo. A far discutere è

Uomini e Donne : Angela Nasti fa una dichiarazione che spiazza : Angela Nasti di Uomini e Donne confessa: “Fatevi corteggiare” Angela Nasti, in questi giorni, ha fatto discutere per via di un’intervista a Witty tv. In quella circostanza ha confessato di aver capito subito che Alessio non sarebbe mai potuto essere l’uomo della sua vita, arrivando quindi a decidere di lasciarlo. Finita qua? Nemmeno per idea perchè l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata a far parlare anche per ...

Uomini e Donne - Giulia Salemi tronista? : Secondo il settimanale Chi, la modella italo-palestinese Giulia Salemi potrebbe essere una delle nuove troniste di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio di Canale 5 pronto ad arrivare con una nuova stagione il prossimo autunno.Ecco cosa si legge nella rubrica Chicche di Gossip all'interno del magazine diretto da Alfonso Signorini: "Clamoroso sconvolgimento nella vita di Giulia Salemi: dopo la rottura ...

“Un attore famosissimo”. Uomini e Donne - Gemma Galgani svela la sua storia con lui : Gemma Galgani, ancora lei. La conosciamo grazie a Maria De Filippi, che l’ha resa una perla nel suo trono over di Uomini e Donne. Torinese, dama per eccellenza e veterana, non ha ancora avuto fortuna in amore nonostante siano anni che siede nel parterre femminile dello studio. Dopo Giorgio Manetti, che probabilmente rivedremo nel dating show a settembre, in pratica Gemma ha collezionato solo flop. Ci ha provato, è uscita con diversi cavalieri, ...

Uomini e Donne anticipazioni nuovi tronisti: c'è anche Giulia Salemi Giulia Salemi è pronta a sbarcare a Uomini e Donne. Dopo l'indiscrezione riportata da Super Guida Tv è il settimanale Chi, sempre ben informato, a parlare di un coinvolgimento dell'italo-persiana nel dating show di Canale 5. Pare che Giulia dopo la delusione avuta con Francesco

Uomini e Donne, Rosa e Pietro genitori: la scelta per il figlio Domenico A pochi giorni dalla nascita del piccolo Domenico, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno già le idee chiare sul loro futuro. La coppia nata a Uomini e Donne seguirà l'esempio di Chiara Ferragni e Fedez, da un anno genitori del vivace Leone.