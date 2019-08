Ong | la Alan Kurdi contro Salvini | ' Non torneremo in Libia'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) L'imbarcazione della Sea Eye '' ha deciso di dirigersi verso l'Italia. Nelle ultime ore la stessa nave della Ong tedesca ha rifiutato l'offerta di uno sbarco a Tripoli proposta dalla Guardia costiera libica. D'altronde, lo staff dellaha fatto sapere di non essere disposto a riportare i migranti nel paese nordafricano, considerato come troppo poco sicuro per gli stessi. In tal modo, riporta un articolo del Giornale, l'organizzazione umanitaria non governativa potrebbe decidere di sfidare i regolamenti imposti dal Viminale....

matteosalvinimi : Nei prossimi minuti firmerò il divieto di ingresso e di transito nelle acque territoriali italiane per la nave Alan… - matteosalvinimi : ?? ALAN KURDI - AGGIORNAMENTO La nave #AlanKurdi, attualmente a 30 miglia dalle coste della Libia, ha RIFIUTATO il p… - LegaSalvini : ++ DIVIETO D'INGRESSO PER L'ALAN KURDI ++ #SALVINI: 'SE ONG PENSA DI VENIRE IN ITALIA HA SBAGLIATO MINISTRO' -