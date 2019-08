Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019)ha ufficializzato il suo addio allo Sky RacingVR46 per la prossima stagione. La notizia circolava già da qualche settimana, oggi è arrivata l’ufficialità per bocca dello stesso interessato che abbandonerà così la scuderia sponsorizzata dal celeberrimo network con cui ha aveva vinto il titolo del CEV Moto3 giungendo fino al Mondiale. Il pilota emiliano non è riuscito a incantare, conquistando soltanto due pole position e due piazzamenti sul podio in tre stagioni e mezzo. Il 19enne ha avuto parole dolci per tutti, in attesa di svelare quale sarà il suo futuro: “La VR46 per me ècome una; da sei anni ho condiviso insieme a Vale, Uccio, Albi, Barbara e i miei amici e compagni piloti dell’Academy, la maggior parte delle ore tutti i giorni. Da loro ho imparato tantissimo e mi sento un privilegiato per aver fatto parte di questo ...

OA_Sport : Moto2, Nicolò Bulega lascia lo Sky Team: “È stata una seconda famiglia, intraprendo nuove esperienze. Grazie a Vale… - MotociclismoIT : Bulega lascia la VR46: “Devo provare a camminare con le mie gambe” - Vanganel : RT @gponedotcom: Bulega lascia la VR46: 'Spero che Rossi resti un fratello maggiore': Nicolò si separa dall'Academy dopo 6 anni: 'Ringrazio… -