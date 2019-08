Microsoft To-Do 1 62 | delega le attività

Fonte : surface-phone

(Di giovedì 1 agosto 2019) Recentemente, l’appTo-Do si è aggiornata per Windows 10, Android e iOS introducendo la possibilità dire le. Have a few work tasks (or chores) that someone else could accomplish? With this week's task assignment update rolling out on all platforms (1.62), it's time to startting! pic.twitter.com/ZlVTIOi6OK —To-Do (@ToDo) July 29, 2019 Novità in questa versione Hai alcunelavorative (o lavoretti) che qualcun altro potrebbe svolgere? Con l’aggiornamento di questa settimana è stata implementata la possibilità di assegnare le. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione diTo-Do è numerata 1.62 ed è disponibile al download per tutti gli OS. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!StoreTo-Do: List, ...