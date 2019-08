La prima super Terra potenzialmente abitabile è stata trovata a soli 31 anni luce da noi

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Campi Flegrei - uno dei più pericolosi supervulcani potrebbe eruttare prima del previsto : Uno dei supervulcani più pericolosi del mondo sembra essere più vicino all’eruzione di quanto si pensasse in precedenza, hanno avvisato gli scienziati. I Campi Flegrei hanno mostrato segni di risveglio negli ultimi 67 anni e ora gli studi indicano che il vulcano ha accumulato energia in tutto questo periodo, aumentando il rischio di un’eruzione. I Campi Flegrei sono un enorme campo vulcanico che si trova circa 14km a ovest di Napoli, città che ...

Camila Cabello e Ariana Grande sono le uniche cantanti donne ad avere questo super primato su Spotify : Ecco di cosa si tratta The post Camila Cabello e Ariana Grande sono le uniche cantanti donne ad avere questo super primato su Spotify appeared first on News Mtv Italia.

PS4 e vendite videogiochi : per la prima volta il digitale supera le vendite fisiche : Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dell'ennesimo traguardo raggiunto da PS4 con il superamento delle 100 milioni di unità distribuite in tutto il mondo e un andamento che supera addirittura PS2 e Wii. Sono numeri notevolissimi tra cui spicca anche un altro dato molto interessante riguardante le vendite software.Tra le tante statistiche e numeri proposti all'interno del report finanziario di Sony, c'è anche l'incidenza del mercato digitale ...

Taekwondo - El Hassan Cup 2019 : secondo posto di Sofia Zampetti nella prima giornata! Davide Albani non supera il primo turno : Si è conclusa la prima giornata della El Hassan Cup 2019, appuntamento di categoria G1 del calendario internazionale di Taekwondo in programma ad Amman (Giordania). nella categoria senior la spedizione italiana non ha deluso le aspettative raccogliendo uno splendido secondo posto con Sofia Zampetti nella categoria -46 kg. L’azzurra ha centrato il terzo podio stagionale, migliorandosi dopo la terza posizione al Cyprus Open e al Luxembourg ...

Mondiali nuoto 2019 – Strepitosa impresa di Paltrinieri a Gwangju : SuperGreg per la prima volta d’oro negli 800 sl : A Gwangju il riscatto di Paltrinieri: Greg d’oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 E’ iniziata la terza giornata di sfide in vasca a Gwangju: ad aprire le danze oggi è l’attesissima sfida degli 800 stile libero maschili. Una gara mozzafiato, con gli italiani sempre tra i protagonisti: un testa a testa iniziale tra Detti e Paltrinieri, che intorno ai 300 metri ha staccato i rivali prendendo piano piano il ...

