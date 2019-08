Formula 1 – La maturità di Leclerc | “non sento la pressione di vincere Ad Hockenheim ho

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Charlescommenta la sua prima parte di stagione in F1, fra qualche errore e un po’ di sfortuna che gli sono costati più di una vittoria: il giovane pilota Ferrari non sente ladi dovera tutti i costi Problemi al motore in Bahrain, il ruota a ruota con Verstappen in Austria, il fuori pista ad, l’errore in qualifica a Baku e quello del muretto Ferrari nel Q1 di Monaco hanno segnato l’inizio di stagione di Charles. Il giovane pilota monegasco avrebbe potuto raccogliere sicuramente più punti di quanti di quanti ne ha guadagnati fin qui e, probabilmente, il numero di gare vinte sarebbe stato ben superiore a quello zero che proprio non gli rende giustizia. photo4/Lapresse Intervistato prima del weekend del Gp d’Ungheria, Charlessi è detto sicuro dei suoi mezzi, in grado di imparare dai suoi errori e totalmente ...