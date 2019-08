Fake è lo specchio dei fantasmi che popolano le menti della nostra società

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) È stato un incontro davvero esilarante quello del secondo appuntamento di Storyboard, al Festival del cinema di Vasto: conversazioni e letture presentate da Mario Sesti con personalità impegnate nel mondo dello spettacolo. Federica Cacciolo racconta come, sfruttando le sue doti attoriali e l’ampia visibilità del web, è nato il personaggio grottesco di Martina dell’Ombra:“Molte persone credono realtà tutto quello che appare sul web, mentre c’è più finzione che in tv o al cinema”. Infatti in poco tempo diventa una famosissima youtuber – più di 288.000 followers – scatenando però la furia degli haters sui social.Tutti la credono vera al punto da rifiutare l’idea che si tratti di un personaggio: fingendosi una ragazza snob e frivola, modula la voce usando parole molto in voga ...

fabrydami : @matteorenzi Ma tanto di cazzate lei ne ha fatte talmente tante che non c'è bisogno di cercare foto passate. La sua… - ihatefaceb : @PaolaTavernaM5S Dottoressa ad ottobre e attuale vicepresidente del senato,lei non fa parte di quel partito che da… - luciano_regg : @gianfrancobern8 @RoccoTodero Lei è un fake. Vero? In caso contrario dovrebbero mettere almeno uno specchio a casa sua. -