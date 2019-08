Due milioni di meridionali verso il Nord | Altro che immigrazione | è questa

Rapporto Svimez - “Due milioni di emigrati dal Sud Italia in 15 anni. Perdita di giovani e popolazione qualificata” : Un paese spaccato, un Sud svuotato dall’emigrazione di migliaia di giovani e laureati. Fenomeno assai più problematico dell’immigrazione, che lo compensa soltanto in parte. E se cresce il divario tra Italia meridionale e settentrionale si amplia anche quello tra Nord e resto dell’Europa, in un’Italia che è l’unico paese Ue, Grecia a parte, a non avere ancora recuperato i livelli pre crisi. Il quadro che emerge dalle ...

Marito e moglie piantano Due milioni di alberi. In 20 anni ridanno vita all’ecosistema di una foresta : Di fronte alla gravità dei cambiamenti climatici che affliggono il nostro ecosistema possiamo davvero fare qualcosa? La risposta è sì, e l’esempio di questa coppia brasiliana lo dimostra. Foto-giornalista pluripremiato,… L'articolo Marito e moglie piantano due milioni di alberi. In 20 anni ridanno vita all’ecosistema di una foresta proviene da Essere-Informati.it.

Napoli - il doppio incarico dei prof dell'Università Federico II : scoperta evasione da Due milioni : I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno concluso un?articolata indagine coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti con l?accertamento di un danno erariale di 2...

Boeing donerà 100 milioni di dollari alle famiglie delle vittime dei Due incidenti dei 737 Max : Boeing, la grande società statunitense costruttrice di aeroplani, ha annunciato che donerà complessivamente 100 milioni di dollari (circa 90 milioni di euro) alle famiglie delle persone morte nei due incidenti dei suoi 737 Max, avvenuti uno a ottobre in Indonesia

Costa Crociere multata dall’Antitrust per 2 milioni di euro : “Ha cambiato tappe di Due viaggi senza informare consumatori” : Due milioni di euro di multa per pratica commerciale scorretta. È questa la sanzione che l’Autorità antitrust italiana ha preso nei confronti di Costa Crociere. Il motivo è che, a seguito di un’epidemia di peste scoppiata in Madagascar nell’agosto 2017, l’azienda ha modificato gli scali di due Crociere senza dirlo ai consumatori. I viaggiatori hanno saputo del cambiamento delle tappe, nel primo caso, quando erano già ...

Il gigantesco struzzo che viveva in Europa Due milioni di anni fa : (Foto: Andrey Atuchin) Assomigliava a uno struzzo, ma era molto più grande. Si tratta di Pachystruthio dmanisensis, un gigantesco uccello incapace di volare, che vagabondava per l’Europa 1,8 milioni di anni fa, proprio quando i primi ominidi migrarono dall’Africa verso il continente europeo. A raccontarlo oggi sulle pagine di Journal of Vertebrate Paleontology è stato un team ricercatori guidato da Nikita Zelenkov, ...

Bologna - maxi truffa della 'ndrangheta ai danni dello Stato : sequestro per Due milioni : Operazione della Dia. Scoperto un affare truffaldino dell'organizzazione emiliana, in concorso con esponenti della cosca Grande Aracri di Cutro, messo in atto contro il ministero dell'Economia e Finanze

Salvini "re Mida" : il suo nuovo partito incassa oltre Due milioni di euro di donazioni : Come spiega l'agenzia AdnKronos che ha potuto visionare il documento, nelle casse della Lega si registra un notevole passo...

Usura - “dopo la crisi aumentate del 53% le famiglie a rischio : Due milioni hanno i conti in rosso” : Nei dieci anni di crisi economica, le famiglie che rischiano di essere esposte all’Usura sono aumentate del 53,5%. Se nel 2009 quelle con i conti in rosso erano 1 milione e 277 mila, oggi sono quasi due milioni (1.959.433). Il margine disponibile o “riserva economica” è diminuito del 13%. I dati sono stati forniti dalla Consulta nazionale antiUsura. Maurizio Fiasco, sociologo e consulente della Consulta, ha detto che sono ...

Hong Kong - marea umana in piazza. Secondo gli organizzatori sono quasi Due milioni : sono quasi due milioni di persone, Secondo gli organizzatori, quelle scese in piazza a Hong Kong per ottenere che il progetto di legge sull’estradizione in Cina sia definitivamente ritirato invece che soltanto “sospeso”, come annunciato ieri dalla governatrice Carrie Lam, che di fatto ha preso tempo, diventando bersaglio dei manifestanti, che ora n...

Tasse e concorrenza. In fuga dall'Italia Due milioni di visitatori : Giuseppe Marino Prenotazioni estive giù, è la prima volta da 5 anni. Tornano attrattive Tunisia e Mar Rosso Il tour operator Thomas Cook, colosso inglese del turismo, ha piazzato la sua scommessa sulla Tunisia: nel 2018 ha operato 17 voli a settimana verso il Paese del maghreb. Per il 2019 prevede di arrivare a 38 collegamenti. Regno Unito, Francia e Germania hanno eliminato l'avviso di Paese a rischio per i propri viaggiatori già ...

Lavoro minorile - ancora 152 milioni di bambini vittime di sfruttamento. In Italia 500 casi negli ultimi Due anni : Se vivessero tutti in unico Paese, costituirebbero il nono Stato più popoloso del pianeta, più del doppio dell’Italia, più grande anche della Russia. Nel mondo sono 152 milioni i bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni (uno su dieci) vittime di sfruttamento lavorativo. Quasi la metà, 73 milioni, sono costretti a svolgere lavori duri e pericolosi, che ne mettono a grave rischio la salute e la sicurezza, con gravi ripercussioni anche dal punto di ...