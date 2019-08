Basket | Curtis Jerrells è un nuovo giocatore della Dinamo Sassari

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) Dopo l’addio a Milano,continuerà a giocare nel campionato italiano. E’ notizia di oggi il suo approdo alla, squadra con la quale ha firmato un contratto biennale. Un rinforzo sicuramente importante e di esperienza per la squadra di Pozzecco, che ha l’obiettivo di ripetere l’eccezionale finalescorsa stagione, conarrivata vicinissima alla conquista del suo secondo Scudetto. Non era stato, invece, un finale felice per. L’americano è stato messo fuori dalle rotazioni da Simone Pianigiani e ha guardato la sua squadra perdere nettamente per 3-0 proprio contro lain semifinale. L’americano ha chiuso la sua stagione con 10 punti di media, riuscendo a superare anche quota 1000 punti in maglia Olimpia.ha giocato per tre anni con la maglia di Milano. La prima esperienza milanese è stata ...

