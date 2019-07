Tennis | inizia la grande stagione sul cemento Fognini vuole difendere la Top-10

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Riparte ladele lo fa come sempre dal suolo americano. Tanti tornei, due Masters 1000 (Montreal e Cincinnati) e alla fine ilculmine con gli US Open (dal 26 Agosto). Saranno una cinquantina di giorni fondamentali per le ambizioni deiti azzurri, che approcciano al cambio di superficie con tanti obiettivi e speranze. Fabioconfermare la sua Top-10. Il ligure è attualmente al nono posto della classifica mondiale ed è in scena a Los Cabos, dove difende il titolo della passata. Sono punti decisivi per il nativo di Arma di Taggia, che è praticamente obbligato ad arrivare almeno in finale per non trovarsi fuori dai primi dieci del ranking. Successivamente al torneo messicano,non ha tanti punti dae anzi c’è lapossibilità che il ligure possa risalire in maniera importante la classifica. Fondamentale sarà ...

Daisy_94e : ho scoperto la causa del dolore al ginocchio e temo di dover dire addio a tennis ?? significa che a settembre si ini… - fabriziobiuzzi : Il weekend inizia con le finali del torneo di tennis del CTE. #EmpoliFaSport ?? - GiornCittadino : 30^ Palermo Ladies Open. Seconda giornata degli ottavi di finale. Si inizia sul campo centrale con l'incontro Vikt… -