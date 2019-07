Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 31 luglio 2019) IlLa previsione qui sotto elaborata, non è frutto diautomatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Giovedì 1 Agosto 2019 Aavremo tempo stabile con cieli sereni per lo più poco nuvolosi I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno in aumento I Mari risulteranno poco mossi Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Basso La Previsione per Venerdì 2 Agosto 2019 Aavremo tempo molto nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni al pomeriggio, specie nell’interno. I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno in lieve aumento I Mari risulteranno poco mossi Guarda anche che tempo fa nel resto della penisola → ...

SkyTG24 : Da domani torna l'afa sull'Italia: le temperature sfioreranno i 40 gradi nei prossimi giorni. ??… - GiovanniFanfoni : @fumettologica La scena iniziale, in cui Kiki osserva lo scorrere delle nuvole in cielo sdraiata sull'erba mossa da… - Pietro__Bruno : RT @meteo_calabria: #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #GIOVEDì #1AGOSTO 2019. Qui tutti i #dettagli. #Seguiteci su… -