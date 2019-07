Pedro Martelo | ' Mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La Juventus, dopo gli anni bui di Calciopoli e del Post Calciopoli, è ritornata ed essere una delle società riferimento a livello europeo. Se nel 2009 Di Natale rifiutava i bianconeri per restare all'Udinese (ma anche perché il progetto bianconero non convinceva) dopo dieci anni la Juventus si ritrova in squadra uno dei migliori se non il migliore giocatore al mondo,, e tanti vogliono arrivare a Torino. E' il caso anche di una giovane punta portoghese,, classe 1999, che l'anno scorso è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Europeo under 19 del Portogallo. Attualmente il giocatore è di proprietà del Deportivo La Coruna e ha giocato in questa stagione con la seconda squadra del Braga. In un'intervista rilasciata a Calciomercato.com, il giovane ha affermato che, nel campionato italiano, glialla Juventus.: 'In quale ...

