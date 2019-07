Mafia | inquirenti | ' Lutri usava massoneria per avere notizie su indagini'

Mafia : inquirenti - Lutri temeva di essere intercettato 'Spegnete il cellulare' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Lucio Lutri, il funzionario regionale siciliano arrestato oggi per concorso esterno in associazione mafiosa temeva di essere intercettato. E' quanto emerge dall'inchiesta coordinata dalla Dda di Palermo e condotta dal Ros dei Carabinieri. "In diverse occasioni - dice i